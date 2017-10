Δεκατρείς τίτλοι του αυθεντικού Xbox διαθέσιμοι στο Xbox One

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης E3 2017, το καλοκαίρι που μας πέρασε, η Microsoft είχε προαναγγείλει ότι θα καθιστούσε διαθέσιμα μέχρι το τέλος του χρόνου παιχνίδια του αρχικού Xbox στην κονσόλα Xbox One.

Όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα IGN οι πρώτοι δεκατρείς τίτλοι είναι διαθέσιμοι από σήμερα, οι οποίοι τίτλοι παράλληλα έχουν υποστεί «ενίσχυση» με υποστήριξη ανάλυσης 1080p και δυνατότητα ταχύτερου loading, σε σχέση με τις αρχικές εκδόσεις.

Εάν ο χρήστης διαθέτει (ακόμα) τους σχετικούς δίσκους του αρχικού Xbox αρκεί να τους εισάγει στην κονσόλα Xbox One. Εναλλακτικά, μπορεί να «κατεβάσει» τις ψηφιακές κόπιες μέσω του Xbox Store καταβάλλοντας όμως το σχετικό τίμημα.

Ακολουθεί η σχετική λίστα:

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ninja Gaiden Black

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

Prince of Persia: The Sands of Time

Psychonauts

Dead to Rights

Black

Grabbed by the Ghoulies

Sid Meier’s Pirates!

Red Faction II

BloodRayne 2

The King of Fighters Neowave

Όπως αναφέρει το IGN οι εν λόγω τίτλοι δεν θα είναι διαθέσιμοι για online multiplayer, καθώς οι servers έχουν απενεργοποιηθεί εδώ και χρόνια, θα υπάρχει όμως η δυνατότητα υποστήριξης System Link multiplayer.