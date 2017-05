Τα νέα Nokia διαθέσιμα στην Ελλάδα από τον Ιούνιο

Η HMD Global ανακοίνωσε και στην Ελλάδα τη νέα γενιά κινητών Nokia, θέτοντας νέα πρότυπα στο σχεδιασμό, στην ποιότητα και στην εμπειρία του χρήστη.

Η νέα γκάμα συσκευών έκανε την παρθενική της εμφάνιση τον περασμένο Φεβρουάριο, στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, και περιλαμβάνει τρία νέα smartphones – το Nokia 3, το Nokia 5 και το Nokia 6.

Nokia 6

Το νέο Nokia 6 σύμφωνα με την εταιρεία HMD Global, που πλέον εκμεταλλεύεται το brand Nokia, “συνδυάζει την απαράμιλλη κατασκευή και την εξαιρετική σχεδίαση, με ένα καθηλωτικό audio σύστημα και οθόνη Full HD 5.5 ιντσών”. Το Nokia 6 είναι κατασκευασμένο από ενιαίο κομμάτι αλουμινίου σειράς 6000 και είναι ιδανικό για όσους θέλουν ένα ανθεκτικό τηλέφωνο, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ψυχαγωγίας. Διαθέτει έξυπνο ενισχυτή ήχου, με δυο ηχεία, που επιτρέπει στους καταναλωτές να απολαύσουν βαθιά μπάσα και μοναδική πιστότητα ήχου, ενώ διαθέτει και σύστημα Dolby Atmos.

Η συσκευή διαθέτει επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 430 και επεξεργαστή γραφικών Qualcomm Adreno 505. Σχεδιασμένο να παρέχει ψυχαγωγία υψηλών προδιαγραφών και με μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μεγιστοποιεί την εμπειρία ψυχαγωγίας του χρήστη on the go. Το Nokia 6 είναι διαθέσιμο σε ματ μαύρο – με τιμή λιανικής πώλησης στα 259 ευρώ, από τα τέλη Ιουνίου 2017.

Nokia 6 Arte Black Limited Edition

Με αποθηκευτικό χώρο 64GB και 4GB RAM, η Limited edition συνδυάζει τα πιο premium χαρακτηριστικά της σειράς Nokia 6 με ένα εντυπωσιακό μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα. Το Nokia 6 Arte Black Limited Edition σε High Gloss Black θα είναι διαθέσιμο το Σεπτέμβριο, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί η τιμή του.

Nokia 5

Το Nokia 5 έχει και αυτό σχεδιαστεί από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου σειράς 6000 και διαθέτει κυρτό σώμα που ενσωματώνει την IPS HD 5.2 ιντσών οθόνη με προστασία Corning Gorilla Glass. Διαθέτοντας πρωτοποριακή καινοτομία στη σχεδίαση της κεραίας, το Nokia 5 φέρει στιβαρή δομή, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα. Με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 430, το Nokia 5 προσφέρει μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και αναβαθμισμένη επίδοση γραφικών. Επιπλέον χαρακτηριστικά είναι η 84 μοιρών ευρυγώνια εμπρόσθια κάμερα ανάλυσης 8 Megapixel -για περισσότερο background στις selfie – και η υψηλή ευκρίνεια σε περιβάλλοντα με υψηλό ή χαμηλό φωτισμό αντίστοιχα.

Το Nokia 5 διατίθεται σε δύο χρώματα – ματ μαύρο και ασημί, και θα έχει τιμή λιανικής πώλησης στα 199 ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε το Nokia 5 θα πωλείται αποκλειστικά από τα καταστήματα Γερμανός και Cosmote, από τα τέλη Ιουνίου και για περίοδο 2 μηνών ενώ στη συνέχεια θα διατεθεί και στην υπόλοιπη αγορά.

Nokia 3

Το πιο προσιτό από τα νέα smartphones της Nokia διαθέτει και αυτό υψηλής ακρίβειας πλαίσιο αλουμινίου σφυρηλατημένο από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου. Η οθόνη του είναι IPS 5 ιντσών Corning Gorilla Glass. Ελαχιστοποιώντας τις αντανακλάσεις, χάρη στην polarized τεχνολογία, η εμπειρία είναι καθαρή με υψηλή ευκρίνεια ενώ η εικόνα είναι εξαιρετικής πιστότητας ακόμα και σε έντονο ηλιακό φως. Διαθέτει ευρυγώνιες κάμερες 8 Megapixel (εμπρός και πίσω). Το Nokia 3 θα είναι διαθέσιμο στις 16 Ιουνίου 2017 σε 3 χρώματα ματ μαύρο, ασημί και ιριδίζον μπλε, ενώ η λιανική τιμή του θα είναι 159 ευρώ.

Always Pure Android

Όλα τα Nokia smartphones προσφέρουν μια Pure Android εμπειρία, παρέχοντας (όπως είχε ήδη γίνει γνωστό) τις πιο πρόσφατες μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας. Μαζί με το πάντα ενημερωμένο λειτουργικό Android έρχονται και τα latest Doze features, με μοναδική δυνατότητα εξοικονόμησης διάρκειας ζωής της μπαταρίας ενώ το τηλέφωνο είναι πάντα μαζί σου. Επιπλέον, τα νέα Nokia smartphones διαθέτουν την πιο πρόσφατη καινοτομία της Google, το Google Assistant, που ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την Android εμπειρία.

Τέλος, μέσα στον Ιούνιο θα καταστεί διαθέσιμο και το αναβιωμένο Nokia 3310, στην τιμή των 59 ευρώ και σε χρώματα μπλε και κόκκινο, ενώ αργότερα θα προστεθεί και το κίτρινο. Το Nokia 3310 του 2017 έχει ίδιο πληκτρολόγιο με το παλιό μοντέλο, δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα Wi-Fi, GPS και κάμερα 2 Megapixel στο πίσω μέρος.