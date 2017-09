Τα Motorola smartphones επιστρέφουν δυναμικά… στα Public

Τα Motorola smartphones κάνουν δυναμικό comeback και τα καταστήματα Public παρουσιάζουν για λίγες μόνο ημέρες και σε αποκλειστική διάθεση, μέσα από το δίκτυό τους σε όλη την Ελλάδα, τις συσκευές της σειράς Moto.

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά τα Moto C, Moto C Plus, Moto E4 και Moto E4 Plus και να επιλέξετε αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο, με τιμές που ξεκινούν από 79,90€.

Moto C – Τετραπύρηνος επεξεργαστής

Το Moto C, με τετραπύρηνο επεξεργαστή και μπαταρία μεγάλης διάρκειας, κάνει το multi-tasking τρόπο ζωής, καθώς σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις αμέτρητες ώρες περιήγησης στο Internet, χρήση gaming εφαρμογών αλλά και live streaming ταυτόχρονα. Η συσκευή διαθέτει κομψό σχεδιασμό με οθόνη 5ιντσών και δύο κάμερες με φλας LED για φωτογραφίες και selfies με υψηλή ευκρίνεια κάθε στιγμή, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ ενσωματώνει την ανανεωμένη έκδοση Android 7.0.

Moto C Plus – έως 30 ώρες διάρκεια μπαταρίας

Με το Moto C Plus μπορείς να απολαμβάνεις την καθημερινότητά σου χωρίς περιορισμούς, γιατί σου χαρίζει 30 ώρες διάρκεια μπαταρίας… με μία μόνον φόρτιση! Με κομψή σχεδίαση και οθόνη 5 ιντσών HD σου παρέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που χρειάζεσαι, όπως 4G δίκτυο για άμεση σύνδεση, 4πύρηνο επεξεργαστή και το λειτουργικό σύστημα Android 7.0.

Moto E – κομψός Splashproof σχεδιασμός

Εάν αναζητάς συσκευή με κομψό σχεδιασμό που να εφαρμόζει άψογα στην παλάμη του χεριού σου και να συνδυάζει μοναδικά χαρακτηριστικά, τότε το νέο Moto E θα σε ενθουσιάσει. Μπορείς να ξεκλειδώσεις το φωτογραφικό σου ταλέντο με ολοζώντανες φωτογραφίες ή να απολαύσεις βίντεο και παιχνίδι σε εξαιρετική ποιότητα, αφού το Moto E διαθέτει οθόνη 5 ιντσών HD. Με τον Splashproof σχεδιασμό του δεν χρειάζεται να ανησυχείς για πιτσιλιές, ψιχάλες και σταγόνες βροχής. Και φυσικά, με τον γρήγορο τετραπύρηνο επεξεργαστή και το 4G μπορείς να δεις ένα βίντεο ή να παίξεις το αγαπημένο σου παιχνίδι χωρίς διακοπές.

Moto E Plus – όλα σε ένα

Το νέο Moto E Plus διαθέτει μεγάλη οθόνη 5.5 ιντσών HD και μπαταρία 5.000 mAh εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας, που καλύπτει κάθε ανάγκη για δύο ημέρες. Για τις φωτογραφίες σου, το Moto E4 Plus διαθέτει μια οπίσθια κάμερα ανάλυσης 13-megapixel, με αυτόματη εστίαση και LED flash, ενώ για τις selfies, έχει εμπρόσθια κάμερα με αισθητήρα ανάλυσης 5 Megapixel, χαρακτηριστικά που θα σε ικανοποιήσουν απόλυτα. Με τη δύναμη που προσφέρει ο τετραπύρηνος επεξεργαστής και η συνδεσιμότητα 4G, το νέο Moto E plus ξεπερνά τις προσδοκίες σου.