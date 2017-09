Συνεργασία της LG Electronics με τις Dolby και Technicolor

Οι τηλεοράσεις της LG Electronics βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της IFA 2017, λόγω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών των Dolby και Technicolor.

Πιο αναλυτικά, η LG παρουσίασε τις OLED τηλεοράσεις του 2017 με ενσωματωμένη τη λειτουργία Technicolor Expert Mode. Η λειτουργία εμφανίζει τα χρώματα βελτιστοποιημένα, τα οποία έχουν επιμεληθεί από την επιστημονική ομάδα της Technicolor, η οποία εργάζεται στην πλειονότητα των μεγάλων παραγωγών περιεχομένου του Χόλυγουντ. Από τον Οκτώβριο του 2017, η λειτουργία Technicolor Expert Mode θα ενσωματωθεί στο μενού των ρυθμίσεων εικόνας όλων των LG OLED τηλεοράσεων, ενώ παράλληλα η εταιρεία εργάζεται στην υιοθέτηση της λειτουργίας Technicolor Expert Mode για όλες τις LG 2017 SUPER UHD τηλεοράσεις.

Χάρη στην κορυφαία τους απόδοση, οι LG OLED τηλεοράσεις έχουν αναγνωριστεί και χρησιμοποιούνται από την Technicolor ως σημείο αναφοράς για τον οικιακό κινηματογράφο και την αναπαραγωγή μεγάλων ταινιών του Χόλυγουντ και τηλεοπτικών σειρών, όπως το Logan και το Sense 8. Η αναγνώριση από την Technicolor επιβεβαιώνει τον μακροχρόνιο ισχυρισμό της LG, πως οι OLED τηλεοράσεις προσφέρουν στο χρήστη μια μοναδική οικιακή κινηματογραφική εμπειρία θέασης.

Στην IFA 2017, η LG έδειξε επίσης τις δυνατότητες των OLED TVs στην αναπαραγωγή 4K HDR εικόνας στα βιντεοπαιχνίδια. Σε συνδυασμό με το Microsoft Xbox One S και το Forza Horizon 3 της Turn 10, οι επισκέπτες πήραν μια γεύση από την χρωματική απόδοση που εξασφαλίζει η τεχνολογία HDR, καθώς το χαρακτηριστικό pixel dimming μιας οθόνης OLED επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή του χρώματος των αγωνιστικών αυτοκινήτων του FH3, ακόμη και στα πλάνα όπου ο ήλιος αντανακλάται στην επιφάνειά τους. Οι gamers θα ενθουσιαστούν και από τον εξαιρετικά χαμηλό χρόνο απόκρισης (input lag) μεταξύ του χειριστηρίου του Microsoft Xbox One S και της οθόνης, η οποία δεν υπερβαίνει τα 21,3 χιλιοστά του δευτερολέπτου όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία HDR Game Mode των LG OLED TVs.

Όλα τα μοντέλα LG OLED TV και SUPER UHD TV του 2017 διαθέτουν τη λειτουργία Active HDR, που διασφαλίζει καλύτερη απόδοση των φωτεινότερων περιοχών (highlights) και ακόμη πιο λεπτομερή αποτύπωση των σκιών κατά την αναπαραγωγή HDR περιεχομένου. Η τεχνολογία Active HDR επιτρέπει στις LG τηλεοράσεις να επεξεργαστούν την εικόνα καρέ-καρέ, εισάγοντας δυναμικά δεδομένα (dynamic data) σε κάθε σκηνή του βίντεο, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στη βελτιστοποίηση της παραγόμενης εικόνας κάθε σκηνής.

Επιπλέον, οι LG OLED και οι SUPER UHD τηλεοράσεις του 2017 υποστηρίζουν πολλαπλά HDR formats, συμπεριλαμβανομένων των Dolby Vision, HDR10 και HLG (Hybrid Log Gamma), ενώ όλα τα μοντέλα LG UHD 2017 υποστηρίζουν το HLG format. Παράλληλα, η LG σχεδιάζει για το μέλλον την υποστήριξη της τεχνολογίας Advanced HDR της Technicolor. Κατά την επεξεργασία περιεχόμενου HDR10 και HLG, η LG επεξεργάζεται την εικόνα καρέ-καρέ εισάγοντας δυναμικά δεδομένα (dynamic data), εξασφαλίζοντας καλύτερη εμπειρία θέασης ακόμη και σε ανοιχτό πρότυπο HDR. Τα πολύπλευρα πλεονεκτήματα των LG τηλεοράσεων ενισχύονται ακόμη περισσότερο με τη λειτουργία HDR Effect, η οποία αναβαθμίζει το τυπικό περιεχόμενο δυναμικού εύρους ενισχύοντας έτσι τη φωτεινότητα και το λόγο αντίθεσης. Στο πλαίσιο της IFA 2017, η LG πραγματοποίησε επιδείξεις της τεχνολογίας HDR στο περίπτερό της, στις οποίες περιλαμβάνονταν BBC 4K HLG περιεχόμενο, Amazon HDR10 και Netflix Dolby Vision περιεχόμενο.

Οι υπηρεσίες Steaming On-demand προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος HDR περιεχομένου σε Dolby Vision, με πάνω από 100 διαθέσιμους τίτλους. Επιπλέον, περισσότερες από 125 ώρες πρωτογενούς περιεχομένου είναι διαθέσιμες σε Dolby Vision, μέσω κορυφαίων over-the-top (ΟΤΤ) παρόχων περιεχομένου, ενώ οι καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν ήδη πρόσβαση σε Dolby Vision τίτλους σε δίσκους Ultra HD Blu-ray.

Στην IFA 2017, η LG παρουσίασε για πρώτη φορά τη βελτιωμένη λειτουργία φωνητικού ελέγχου Alexa σε LG τηλεόραση η οποία είναι συνδεμένη με ένα ηχείο Amazon Echo. Χάρη στη συμβατότητα του Amazon Alexa με το λειτουργικό σύστημα webOS της τηλεόρασης, οι επισκέπτες στην IFA, είχαν τη δυνατότητα δίνοντας φωνητικές εντολές στο Amazon Echo ηχείο, να αλλάζουν κανάλι, να δυναμώνουν τον ήχο, να αναζητήσουν περιεχόμενο ή να ενεργοποιήσουν κάποια εφαρμογή της LG smart TV, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν το χειριστήριο της συσκευής.

Οι επισκέπτες είχαν, επίσης, τη δυνατότητα να δουν από κοντά τις LG Signature OLED W τηλεοράσεις, οι οποίες έκαναν το ντεμπούτο τους στη φετινή IFA. Αποτελούν ένα εκπληκτικό υπόδειγμα τεχνολογίας το οποίο έχει ήδη κερδίσει τα περισσότερα βραβεία τηλεοράσεων στην CES 2017, μεταξύ των οποίων και το φετινό βραβείο ‘Best of the Best’. Παράλληλα παρουσιάστηκαν και άλλες OLED τηλεοράσεις, όπως η LG E7, η οποία έχει ήδη κερδίσει την αναγνώριση του κλάδου και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και ανακηρύχθηκε ‘2017 King of TV’ στο 14ο ετήσιο CE Week TV Shootout της Νέας Υόρκης, αλλά και ‘Best OLED TV’ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Απεικόνισης και Ήχου (EISA).