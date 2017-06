Συμμαχία Netflix, ΗΒΟ και άλλων εναντίον της online πειρατείας

Το Netflix, το HBO και άλλες 28 εταιρείες δημιούργησαν μία συμμαχία που φιλοδοξεί να καταπολεμήσει την online πειρατεία.

Η συμμαχία των 30 μεγάλων δημιουργών και διανομέων ψυχαγωγικού περιεχομένου ονομάζεται ACE, όνομα που προκύπτει από την φράση Alliance for Creativity and Entertainment. Στην ACE συμμετέχουν και άλλα ηχηρά ονόματα εκτός από το Netflix και το HBO, όπως είναι η Amazon και η Twentieth Century Fox. Σκοπός της συμμαχίας αυτής είναι να ενισχυθεί η έρευνα πάνω στις τεχνικές καταπολέμησης της online πειρατείας περιεχομένου, σε συνεργασία και με τις Αρχές.

Δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα εάν η νέα συμμαχία θα καταφέρει να πλήξει την πειρατεία στο Internet, η οποία φαίνεται να συνεχίζει να ανθεί. Τόσο το Netflix όσο και η Disney έχουν βιώσει επιθέσεις και κλοπές περιεχομένου, με το Netflix να σημειώνει ότι τον Απρίλιο του 2017, ένας hacker κατάφερε να κλέψει μία σεζόν της σειράς “Orange is the new black” και θα την έκανε διαθέσιμη, εάν δεν έπαιρνε εκείνο που ζητούσε ως λύτρα.

Η ACE υπολογίζει ότι την περασμένη χρονιά σημειώθηκαν 5.4 δισεκατομμύρια downloads πειρατικού περιεχομένου σε ταινίες και σειρές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία της νέας συμμαχίας έρχεται μετά από την αποτυχία παρόμοιων κινήσεων από άλλους φορείς στις ΗΠΑ και αλλού.