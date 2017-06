Streaming τηλεοπτικού προγράμματος ετοιμάζει το Facebook

Το Facebook ξεκινά την προσπάθειά του να κάνει streaming τηλεοπτικού προγράμματος, στοχεύοντας στις ηλικίες από τα 17 έως και τα 30 έτη.

Ο σκοπός του Facebook, σύμφωνα με το The Next Web, είναι να προχωρήσει σε επενδύσεις της τάξης των 3 εκατομμυρίων δολαρίων για τηλεοπτικές σειρές με επεισόδια διάρκειας 30 λεπτών το καθένα. Οι παραγωγές του Hollywood είναι ευπρόσδεκτες από την πλευρά του Facebook, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τα δικαιώματα προβολής της δραματικής σειράς Strangers, της κωμικής σειράς Loosely Exactly Nicole και από ένα τηλεπαιχνίδι δράσης.

Το Facebook δίνει έμφαση στους δημιουργούς εκείνους που γράφουν σενάρια και προχωρούν σε παραγωγές που έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον στο κοινό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κοινότητες που χρησιμοποιούν τα social media για να σχολιάσουν και να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για μία τηλεοπτική παραγωγή.

Είναι αλήθεια, πάντως, ότι το Facebook θέλει να ανταγωνιστεί τα YouTube, Netflix, Hulu που επενδύουν επίσης στην παραγωγή αυθεντικού περιεχομένου στο δίκτυό τους, ενώ οι εταιρείες και οι ανεξάρτητοι δημιουργοί τηλεοπτικού περιεχομένου είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρονται να βάλουν τα προγράμματά τους σε ένα δίκτυο το οποίο έχει πλήθος σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων θεατών. Θεωρείται δεδομένο ότι το Facebook θα συνοδεύει με διαφημίσεις το τηλεοπτικό πρόγραμμα που θα προσφέρει ως επιλογή streaming.