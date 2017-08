Στις 5 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί το Google Pixel 2

Τα Google Pixel 2 και Pixel 2 XL αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στις 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Evan Blass.

Σύμφωνα με τον έγκριτο blogger, τα Google Pixel 2 και XL θα έχουν στο εσωτερικό τους τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 836, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά πρόκειται για μία αναβάθμιση του Snapdragon 835, o οποίος -σύμφωνα με το Mashable- δεν θα έχει καμία σχέση με το Snapdragon 845 SoC που θα λανσαριστεί από την Qualcomm του χρόνου.

Το Google Pixel 2 θα κατασκευαστεί από την HTC, ενώ το Pixel 2 XL θα είναι κατασκευής LG. Η μνήμη RAM και στις δύο συσκευές θα είναι στα 4 GB, ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος θα είναι στα 64 GB, με τα πλαϊνά να μπορούν να δεχτούν εντολές μέσω πίεσης, όπως το HTC U11. Η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μοντέλων θα είναι στη διαγώνιο της οθόνης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Ars Technica, το Google Pixel 2 XL θα έχει οθόνη 5.99 ιντσών με ανάλυση 1440p και τεχνολογία OLED. To μικρότερο μοντέλο της οικογένειας Pixel θα έχει οθόνη διαγωνίου 4.97 ιντσών, με ανάλυση Full HD και την ίδια τεχνολογία OLED. Στην πρόσοψη θα υπάρχουν διπλά ηχεία και η οθόνη θα υποστηρίζει τη λειτουργία always on. Εννοείται ότι τα νέα Pixel smartphones θα φορούν τη νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Google.