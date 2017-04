Μέσα από μία διαρροή έγινε γνωστό ότι ο νέος τίτλος Call Of Duty: WWII θα ξεκινήσει τη διάθεσή του από τις 3 Νοεμβρίου 2017 και έπειτα.

Το Call Of Duty θα μεταφέρει τους παίκτες και πάλι στο γνώριμο σκηνικό των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ οι πρώτοι που θα μπορούν να το παίξουν θα είναι όσοι γραφτούν για μία private beta έκδοση, η οποία και θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 2 Νοεμβρίου.

Μία ημέρα μετά, σύμφωνα με τις διαρροές που έρχονται από την Αυστραλία, θα γίνει διαθέσιμο το παιχνίδι σε όλους. Ένα από τα στοιχεία που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των παικτών είναι η διαμόρφωση του παιχνιδιού σε συνεργασία, η οποία θα λέει τη δική της διαφορετική ιστορία σε σχέση με τα όσα θα δει ο παίκτης στην κεντρική campaign.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό σε ποιες πλατφόρμες θα μπορεί να παίξει κανείς το νέο τίτλο του Call Of Duty, αλλά το PS4 και το Xbox One θεωρούνται δεδομένα. Οι πρώτες διαρροές μιλούν για μία έκδοση του Xbox One, αλλά δεν αποκλείεται με την έναρξη της διάθεσης του νέου τίτλου να εμφανιστεί και η έκδοση για το PC. Το δεδομένο είναι, πάντως, ότι οι φίλοι της σειράς χαίρονται ήδη με την ανακοίνωση ότι το Call Of Duty επιστρέφει σε σκηνικό Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.