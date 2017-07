Σε ελεύθερη πτώση το ενδιαφέρον για το Pokemon Go

Το ενδιαφέρον του κοινού για το Pokemon Go έχει αλλάξει άρδην ένα χρόνο μετά από την πρώτη εμφάνισή του.

Πολλοί ήταν εκείνοι που μιλούσαν για ένα κοινωνικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια του 2016, εκτός από ένα σπουδαίο success story για τη Niantic Labs και τη Nintendo. Τα δεδομένα δείχνουν ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο το ενδιαφέρον του κοινού για το Pokemon Go δείχνει αισθητή πτώση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Complex, το φαινόμενο αυτό της pop κουλτούρας έπαψε πια να ενδιαφέρει τους τέσσερις στους πέντε παίκτες που ασχολούνταν μαζί του καθημερινά.

Τον Ιούλιο του 2016 είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 25 εκατομμύρια παίκτες Pokemon Go, ενώ στο τέλος του 2016 ο αριθμός των παικτών είχε μειωθεί στα 7.5 εκατομμύρια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι καθετί που γίνεται viral, μπορεί να χάσει σε ενδιαφέρον τόσο εύκολα όσο το αποκτά. Αυτό φαίνεται να συνέβη και με το Pokemon Go. Πολλές είναι οι πηγές που θεωρούν ότι το Pokemon Go δεν έδωσε πολλά κίνητρα στους παίκτες για να συνεχίσουν να παίζουν το παιχνίδι, ενώ και τα σημεία στα οποία έπαιζε κανείς ήταν κυρίως στις πόλεις και όχι στην εξοχή.

Το Pokemon Go έπαψε να έχει το ίδιο hype που είχε στην αρχή, ενώ δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το στίγμα του παιχνιδιού για παιδιά, οπότε δεν μπορούσε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον για το παιχνίδι σε ένα μεγαλύτερο ηλικιακό φάσμα.