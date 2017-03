Πολύ θετικά τα μηνύματα της αγοράς για το Nintendo Switch

H Nintendo χαμογελά μετά το λανσάρισμα του Switch, αφού οι παραγγελίες ξεπέρασαν εκείνες που είχε σημειώσει το Wii στην έναρξη της εμπορικής του πορείας.

Η νέα κονσόλα της Nintendo κατάφερε να σημειώσει επιδόσεις ρεκόρ για την εταιρεία, στις πρώτες δύο ημέρες που ξεκίνησαν οι πωλήσεις της στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ένας από τους πιο επιτυχημένους τίτλους όλων των εποχών για συστήματα της Nintendo είναι το Legend of Zelda: Breath of the Wild, το οποίο μπορεί να παίξει κανείς στο Switch και κατάφερε να ξεπεράσει σε πωλήσεις ακόμα και το Super Mario 64, έναν εμβληματικό τίτλο για κονσόλες της Nintendo. Ουσιαστικά, το Nintendo Switch έχει ήδη περάσει στην ιστορία ως το σύστημα της Nintendo εκείνο το οποίο έχει σημειώσει τις πιο γρήγορες πωλήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Nintendo Wii, το οποίο κατείχε μέχρι σήμερα τα σκήπτρα στο βασίλειο των πωλήσεων της ιαπωνικής εταιρείας είχε καταφέρει να σημειώσει περίπου 100 εκατομμύρια πωλήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ οι προβλέψεις για την πορεία του Nintendo Switch μόνο ως ευοίωνες μπορούν να χαρακτηριστούν κρίνοντας από την πορεία των πρώτων ημερών στην αγορά. Στις πρώτες ημέρες των πωλήσεών του, το Wii είχε σημειώσει 600.000 πωλήσεις, ενώ το Switch φαίνεται να έχει ξεπεράσει αυτό το νούμερο. Η Nintendo δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα σχετικά στοιχεία ακόμα.

Το σίγουρο είναι ότι το Nintendo Switch έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του…