Πάνω από 200 τίτλοι παιχνιδιών, από 4,90 ευρώ, στον Γερμανό

Μία μεγάλη γκάμα video games, με πάνω από 200 επιλεγμένους τίτλους για PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PSP και PC, σε τιμές από 4,90 ευρώ, είναι διαθέσιμη στα καταστήματα Γερμανός, αλλά και στο e-shop της εταιρείας.

Στον Γερμανό, στην καρδιά της τεχνολογίας, οι λάτρεις του gaming έχουν την ευκαιρία, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, να αποκτήσουν συναρπαστικούς τίτλους παιχνιδιών μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε απίστευτα χαμηλές τιμές, όπως:

PS4:

• Battlefield: Hardline, από 29,90 στα 4,90 ευρώ

• Battlefield 4 από 29,90 στα 4,90 ευρώ

• Assassin’s Creed Chronicles, από 29,90 στα 4,90 ευρώ

Xbox One:

• Pro Evolution Soccer 2016, από 59,90 στα 4,90 ευρώ

• Minecraft: Favorites Pack από 29,90 στα 4,90 ευρώ

PS3:

• Watch Dogs, από 29,90 στα 4,90 ευρώ

• Call of Duty: Modern Warfare 2 από 14,90 στα 4,90 ευρώ

PC:

• Heroes of the Storm από 19,90 στα 4,90 ευρώ

• World of Warcraft Battle Chest 5.0, από 14,90 στα 4,90 ευρώ