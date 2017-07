Πάνω από 10.000 επισκέπτες στο GameAthlon powered by Γερμανός

Με περισσότερους από 10.000 επισκέπτες και 1.476 συμμετοχές αθλητών σε πάνω από 2.000 παράλληλα sessions, ολοκληρώθηκε το Gaming event GameAthlon, powered by Γερμανός που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο Tae Kwon Do.

Το ενδιαφέρον στο 5ο κατά σειρά GameAthlon επικεντρώθηκε γύρω από τα gaming tournaments. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, πραγματοποιήθηκαν τουρνουά σε: LoL, Injustice 2, FIFA, Hearthstone, Counter-Strike:GO, Tekken 7, Mortal Kombat X, Clash Royale, Overwatch, Street Fighter V με τον Γερμανό να δίνει στους διακριθέντες πλούσια δώρα. Παράλληλα, οι νικητές του GameAthlon κέρδισαν μία θέση στο eGaming, το μεγαλύτερο e-sports event στα Βαλκάνια που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο (9-17/9) και φιλοξενεί περισσότερους από 100.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.

Τις εντυπώσεις κέρδισαν και οι celebrities του community που παρευρέθηκαν, όπως οι youtubers: CaptainPanez, HackPixelz, ZOK, LadyChristie, Easy Purple, οι comic artists, αλλά και οι παράλληλες δράσεις, όπως ο διαγωνισμός cosplayers, τα 3D avatars στο booth Γερμανός και οι retro κονσόλες.

Η σεζόν για τους gamers συνεχίζει με τα tournaments The League καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και τον Αύγουστο. Οι συμμετέχοντες του πρωταθλήματος αγωνίζονται online στα League of Legends, Hearthstone και Counter-Strike:GO, αλλά και σε LAN tournaments σε επιλεγμένα καταστήματα Γερμανός σε όλη την Ελλάδα για τα παιχνίδια FIFA, Pro Evolution Soccer, NBA2K και Tekken 7.

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του The League, η δράση κορυφώνεται στο The League Open που θα πραγματοποιηθεί στο eGaming powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ της Θεσσαλονίκης. Oι 6 κορυφαίες ομάδες του The League προκρίνονται απευθείας στους Top 8. Ανοικτά προκριματικά θα ανακοινωθούν τον Αύγουστο.

Oι διαγωνιζόμενοι θα διεκδικήσουν βραβεία της διοργάνωσης The League powered by Γερμανός, συνολικής αξίας €30.000. Η ποικιλία των παιχνιδιών στα οποία διαγωνίζονται οι συμμετέχοντες σε συνδυασμό με το μέγεθος των βραβείων αυτών, κάνουν το The League powered by Γερμανός, το μεγαλύτερο οργανωμένο πρωτάθλημα e-sports στην Ελλάδα.