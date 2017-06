Η Sony Interactive Entertainment (SIE) ανακοίνωσε μια σειρά από νέα στοιχεία και αποτελέσματα πωλήσεων για το σύστημα ψυχαγωγίας PlayStation 4 (PS4) και τους τίτλους παιχνιδιών που το συνοδεύουν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Sony οι πωλήσεις συστημάτων PS4 μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2017 ανέρχονται στα 60,4 εκατομμύρια παγκοσμίως. Παράλληλα, οι πωλήσεις παιχνιδιών για το PS4, παραμένουν επίσης σε υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 487,8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως μέσω καταστημάτων λιανικής πώλησης, αλλά και μέσω του PlayStation Store, μέχρι και τις 11 Ιουνίου 2017.

Αξιοποιώντας τη δυναμική του PS4, η σύνδεση των χρηστών με το οικοσύστημα του PlayStation, έχει επίσης σημειώσει σημαντική ανάπτυξη. Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το τέλος Μαρτίου του 2017 σε παγκόσμιο επίπεδο:

• Το οικοσύστημα του PlayStation έχει μηνιαίως περισσότερους από 70 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες

• Το PlayStation Plus έχει 26,4 εκατομμύρια συνδρομητές

• Οι ενεργοί PS4 χρήστες αφιερώνουν περισσότερες από 600 εκατομμύρια ώρες συνολικά, κάθε εβδομάδα

«Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τους φίλους του PlayStation®, αλλά και για τους συνεργάτες μας σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν το PS4», δήλωσε ο Andrew House, Πρόεδρος και Global CEO της Sony Interactive Entertainment.

«Η πλατφόρμα PS4 σημειώνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με την καλύτερη σειρά αποκλειστικών τίτλων αλλά και τίτλων συνεργασίας με εταιρείες του κλάδου που αναμένονται να κυκλοφορήσουν αυτή τη χρονιά, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυναμική του συστήματος PS4. Έχουμε δεσμευτεί ως προς την περαιτέρω επέκταση του οικοσυστήματος του PS4, διευρύνοντας τη συλλογή περιεχομένου για το PlayStation VR και εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες δικτύου μας αλλά και τον αριθμό των αποκλειστικών παιχνιδιών. Παραμένουμε πιστοί στην απόφασή μας, να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία ψυχαγωγίας στους χρήστες παγκοσμίως και να κάνουμε το PS4 την καλύτερη gaming πλατφόρμα».

Σε επίπεδο παιχνιδιών, η συλλογή του PS4 θα συνεχίσει να επεκτείνεται με πολυαναμενόμενους τίτλους, όπως το GUNDAM VERSUS (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.), το DRAGON QUEST XI (SQUARE ENIX CO., LTD.), το Gran Turismo Sport και το Everybody’s Golf (SIE WWS). Ακόμα, η ανεξάρτητη κοινότητα ανάπτυξης λογισμικού, θα συνεχίσει να παρέχει ποικιλία σε καινοτόμους νέους τίτλους για το PS4, όπως το ABZÛ (505 Games) και το Firewatch (Panic Inc.).