Οι πρώτες φήμες για τον εξοπλισμό του Microsoft Surface Pro 5

Με επεξεργαστές της οικογένειας Kaby Lake της Intel αναμένεται να είναι εφοδιασμένο το Microsoft Surface Pro 5.

H μεγαλύτερη αλλαγή του Microsoft Surface Pro 5 σε σχέση με τον προκάτοχό αναμένεται να είναι ο εξοπλισμός με επεξεργαστές Intel Kaby Lake, αλλά θα υπάρξουν και κάποιες άλλες αλλαγές στα σημεία. Το στοιχείο που φαίνεται ότι δεν πρόκειται να έρθει στο νέο μοντέλο είναι η θύρα USB Type C, σύμφωνα με το The Next Web και άλλες πηγές που ασχολούνται με τις φήμες για το επερχόμενο Microsoft Surface Pro 5.

O εξοπλισμός της υβριδικής συσκευής με επεξεργαστή αρχιτεκτονικής 14 nm σημαίνει ότι το νέο μοντέλο θα έχει καλύτερες επιδόσεις σε όρους ταχύτητας, ενώ βελτιωμένη αναμένεται να είναι και η αυτονομία που του προσφέρει η μπαταρία του. Το Surface Pro 5 θα έχει το μαγνητικό βύσμα σύνδεσης Surface Connect, το οποίο λειτουργεί και ως dock.

Οι αλλαγές μεταξύ του Microsoft Surface Pro 5 και του προκατόχου του δεν θα είναι, λοιπόν, δραματικές, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς το επίπεδο ικανοποίησης των κατόχων των μοντέλων Surface Pro της Microsoft εμφανίζεται να είναι αρκετά υψηλό, σε ποσοστά που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν και εκείνα των κατόχων συσκευών Apple. Επομένως, η Microsoft δεν θέλει να χάσει αυτή την πρωτιά.