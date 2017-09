Οι νέες σειρές της Cosmote TV που έρχονται το φθινόπωρο

Είκοσι οκτώ νέες σειρές και νέοι κύκλοι σειρών κάνουν πρεμιέρα από τη νέα σεζόν στην Cosmote TV, μέσα από το κανάλι Cosmote Cinema 4HD, που από την 1η Οκτωβρίου θα έχει 24ωρο πρόγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σειρές θα είναι διαθέσιμες και on demand, στην υπηρεσία Cosmote TV Plus. Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, η επιστροφή της οσκαρικής Τζέιν Κάμπιον με τη σειρά Top of the Lake – China Girl, με τις Ελίζαμπεθ Μος και Νικόλ Κίντμαν, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών (17/9, 23.00), το reboot της βραβευμένης με 16 Emmy κωμικής σειράς Will & Grace (30/9, 22.30), αλλά και η νέα αστυνομική σειρά Tin Star με τον Τιμ Ροθ και την Κριστίνα Χέντριξ (8/9, 22.00), που προβάλλεται στην Cosmote TV, αμέσως μετά την Μ. Βρετανία.

Επίσης, λίγες ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της, έρχεται η σειρά δράσης The Brave, με την Αν Χες (27/9, 23.00). Η σειρά Victoria, για τα νεανικά χρόνια της βασίλισσας Βικτωρίας, επιστρέφει με τον 2ο κύκλο (10/9, 22.00), όπως και το remake του εμβληματικού MacGyver (30/9, 23.00, λίγες ώρες μετά την Αμερική). Στις πρεμιέρες του Σεπτεμβρίου, ανήκει και ο 1ος κύκλος της σειράς Doctor Foster (28/9, 23.00), με τον 2ο κύκλο να προγραμματίζεται αμέσως μετά την πρεμιέρα του στη Μ. Βρετανία. Την επόμενη ημέρα, ακολουθεί η 4η σεζόν της κωμικής σειράς Girlfriend’s Guide to Divorce, με την Λίζα Άντελστάιν του House (29/9, 23.00).

Τον Οκτώβριο, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα τους στην Αμερική, έρχονται ο 3ος κύκλος του βραβευμένου με 2 Χρυσές Σφαίρες Mr. Robot με τον Ράμι Μάλεκ και τον Κρίστιαν Σλέιτερ, η 4η σεζόν του Madam Secretary με την Τία Λεόνι, αλλά και η 2η σεζόν του κατασκοπικού θρίλερ Berlin Station. Το πρόγραμμα του Οκτωβρίου συμπληρώνουν η πρεμιέρα της δραματικής σειράς Ten Days in the Valley με την Κίρα Σέντγουικ, αμέσως μετά την Αμερική, αλλά και το βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Louise Doughty θρίλερ Apple Tree Yard με τους Έμιλι Γουάτσον και Μπεν Τσάπλιν.

Τον Νοέμβριο, επιστρέφουν με 4η σεζόν το αστυνομικό δράμα του BBC Peaky Blinders με τον Σίλιαν Μέρφι στον κεντρικό ρόλο και νέα μέλη στο καστ (Άντριαν Μπρόντι, Άινταν Γκίλεν) και το πολυβραβευμένο The Affair, με τους Ντόμινικ Γουέστ και Ρουθ Γουίλσον. Τον ίδιο μήνα, θα απολαύσουμε την πρεμιέρα της αστυνομικής σειράς Cardinal, ενώ μέσα από το Cosmote Cinema 4HD, αναμένεται να παρακολουθήσουμε και τη 2η σεζόν της σειράς.

Τον Δεκέμβριο, θα παρακολουθήσουμε το spin-off της σειράς The Good Wife, The Good Fight με την Κριστίν Μπαράνσκι και την Ρόουζ Λέσλι του Game of Thrones. H σειρά έχει ήδη πάρει το πράσινο φως για τον 2ο κύκλο.