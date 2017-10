Νέο What’s Up Student με προσφορές σε κινητό, σταθερό, Internet

Το νέο What’s Up Student της Cosmote προσφέρει αποκλειστικές προσφορές για το κινητό, το σταθερό και το Internet, μαζί με προηγμένα προϊόντα τεχνολογίας σε προνομιακές τιμές.

Πιο αναλυτικά, με την εγγραφή στην φοιτητική προσφορά του What’s Up Student Καρτοκινητό, οι φοιτητές έχουν δωρεάν κάθε μήνα, για 3 μήνες, το φοιτητικό πακέτο με 1.000 λεπτά χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα και 400MB αξίας 6 ευρώ.

Επίσης, κάθε μήνα παίρνουν αυτόματα δώρο 600ΜΒ και 600 λεπτά προς κινητά What’s Up και επιπλέον με κάθε ανανέωση 10 ευρώ παίρνουν δώρο ακόμα 500ΜΒ.

Πλέον οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν για το σπίτι τους το What’s Up Student Double Play, με σταθερό και Internet έως 24Mbps μόνο με 18,79 ευρώ/μήνα, ή με ταχύτητες Cosmote VDSL σε τιμές που ξεκινούν από 25,09 ευρώ/μήνα.

Ακόμα, όσοι φοιτητές θέλουν να έχουν σταθερό λογαριασμό, έχουν στη διάθεσή τους το What’s Up Student ΚαρτοΣυμβόλαιο που με 17,81 ευρώ/μήνα προσφέρει 3GB, 500 λεπτά ομιλίας προς όλους και 1500 λεπτά ομιλίας προς κινητά Cosmote, ενώ για όσους συνδέονται στο Internet με το tablet και το laptop τους, οι προσφορές του What’s Up Student Mobile Internet είναι η ιδανική λύση, με τιμές που ξεκινούν από 5 ευρώ/μήνα.

Σε όλα τα καταστήματα Cosmote και Γερμανός οι φοιτητές μπορούν, επίσης, να βρουν αγαπημένα προϊόντα τεχνολογίας, σε μοναδικές προσφορές.

Και επειδή η φοιτητική ζωή είναι και εμπειρίες, το What’s Up Student με το Deals for You, δίνει στους φοιτητές αποκλειστικές προσφορές για ψυχαγωγία, διασκέδαση και ταξίδια, με συνεργασίες όπως Village Cinemas, Everest, Goody’s, Pizza Hut, Chillbox, Allou Fun Park και άλλες.