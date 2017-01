Η LG Electronics και η Dolby Laboratories παρουσίασαν το LG UP970 Ultra HD Blu-ray player, το πρώτο 4K Blu-ray player της LG που υποστηρίζει την απεικόνιση υψηλής δυναμικής Dolby Vision.

Το UP970 Ultra Blu-ray HD Player της LG προσφέρει συναρπαστική και ζωντανή εμπειρία θέασης. Αξιοποιώντας την τεχνολογία HDR που τροφοδοτεί τους πιο προηγμένους κινηματογράφους της Dolby σε όλο τον κόσμο, το Dolby Vision μετατρέπει την εμπειρία της τηλεόρασης στο σπίτι, παρέχοντας μεγαλύτερη φωτεινότητα και αντίθεση, καθώς και περισσότερα πλούσια χρώματα.

Η εμπειρία της Dolby στο να φέρνει τις προηγμένες τεχνολογίες από τον κινηματογράφο στο σπίτι οδήγησε στη δημιουργία ξεχωριστών χαρακτηριστικών που επιτρέπουν στο Dolby Vision να προσφέρει εξαιρετική εμπειρία θέασης στους οικιακούς καταναλωτές. Το Dolby Vision για το UP970 θα είναι διαθέσιμο μέσω ενημέρωσης προγραμματισμένου λογισμικού αργότερα μέσα στο έτος. Το UP970 προσφέρει επίσης ενισχυμένη dual HDR συμβατότητα με υποστήριξη για την γενική μορφή HDR (HDR10), δίνοντας στους καταναλωτές τη σιγουριά ότι θα έχουν πρόσβαση στο πιο HDR δυνατό περιεχόμενο.

Το LG UP970 προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση σε περαιτέρω HDR περιεχόμενο, ενισχυμένο από ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ταινιών και επεισοδίων σε Dolby Vision. Από τη δημιουργία περιεχομένου μέχρι τη διανομή και αναπαραγωγή, το Dolby Vision είναι μια λύση που υποστηρίζεται από κορυφαίους σκηνοθέτες του Hollywood, μεγάλα στούντιο, διανομείς και κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού τηλεοράσεων σε όλο τον κόσμο.

Οι υπηρεσίες απευθείας μετάδοσης on demand διαθέτουν δυνατό περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Dolby Vision με διαθέσιμους περισσότερους από 80 τίτλους σήμερα. Επιπλέον, περισσότερες από 100 ώρες πρωτότυπου περιεχομένου είναι διαθέσιμες στο Dolby Vision από κορυφαίους Over The Top (OTT) παρόχους ενώ σύντομα οι καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχουν πρόσβαση σε τίτλους Dolby Vision σε Ultra HD Blu-ray disc, με αναμενόμενη διαθεσιμότητα στις αρχές του 2017.

Επίσης, το LG UP970 διαθέτει επιπρόσθετες τεχνολογίες ποιότητας εικόνας που βελτιώνουν περαιτέρω την εμπειρία θέασης των καταναλωτών. Το LG UP970 περιλαμβάνει υποστήριξη για το χρώμα 10-bit και Rec ITU-R BT. 2020 color gamut, καθώς και αναπαραγωγή για κωδικοποίηση βίντεο υψηλής απόδοσης (HEVC). Είναι επίσης συμβατό με μια ποικιλία από κορυφαίες μορφές ήχου, συμπεριλαμβανομένων των Dolby True HD, Dolby Atmos και DTS-HD Master Audio, για μια πραγματικά κινηματογραφική εμπειρία ήχου και εικόνας.

Το UP970 διαθέτει δύο θύρες HDMI, μια θύρα HDMI 2.0a για Ultra HD βίντεο και μια HDMI 1.4 για την έξοδο ήχου που μπορεί να συνδεθεί με συσκευές Hi-Fi, όπως AVRs και sound bars, για να ενισχυθεί η ποιότητα ήχου. Με συνδέσεις Ethernet και Wi-Fi, οι χρήστες μπορούν εύκολα να αναπαράγουν το αγαπημένο τους online περιεχόμενο μέσω Netflix και YouTube, ενώ η θύρα USB επιτρέπει την αναπαραγωγή ταινιών, φωτογραφιών και μουσικής.