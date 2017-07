Νέα Pavillion All In One PC από την HP με μνήμη Optane

H HP επιστρέφει στη δημιουργία All In One PC με νέα μοντέλα στην οικογένεια Pavillion, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στις 23.8 και τις 27 ίντσες.

Τα νέα All In One PC της HP είναι εξοπλισμένα με τους τελευταίους επεξεργαστές της οικογένειας Intel Core, ενώ η μνήμη τους θα είναι τεχνολογίας Optane. Το πάχος είναι μειωμένο κατά 40% σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα Pavillion All In One.

Τα νέα μοντέλα ονομάζονται HP Pavillion 24 και Pavillion 27, ενώ τα ηχεία φέρουν τη σφραγίδα της B&O και έχουν υφασμάτινη επένδυση πάνω τους για ακόμα καλύτερη ηχητική απόδοση. Μειωμένα είναι και τα περιθώρια της οθόνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η web camera είναι αναδιπλούμενη για να μην υπάρχει περίπτωση να την ενεργοποιήσει κανείς εν αγνοία του κατόχου του All In One PC.

Αυτά τα μοντέλα είναι τα πρώτα τα οποία εφοδιάζονται με την τεχνολογία μνήμης Optane, η οποία φροντίζει για την προσωρινή αποθήκευση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων δεδομένων στα 16 GB της.

Ο υποψήφιος αγοραστής των Pavillion All In One PC μπορεί να διαλέξει SSD ή απλό σκληρό δίσκο για την αποθήκευση των δεδομένων του, ενώ υπάρχει η δυνατότητα της προσθήκης μίας κάρτας γραφικών AMD Radeon 530 για όσους έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις στον τομέα των γραφικών. Οι τιμές των νέων μοντέλων θα ξεκινούν από τα 780 ευρώ περίπου και θα διαμορφώνονται ανάλογα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό.