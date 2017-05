Νέα διαρροή αποκαλύπτει τα μυστικά του επερχόμενου Nokia 9

Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της HMD σχετικά με τις νέες Nokia συσκευές, τα βλέμματα μοιραία στρέφονται στο Nokia 9 που φιλοδοξεί να γίνει η επόμενη ναυαρχίδα της εταιρείας.

Η τελευταία διαρροή έρχεται από τη γαλλική ιστοσελίδα FrAndroid η οποία φέρεται να είχε στα χέρια της ένα πρωτότυπο του Nokia 9, με μία ειδική θήκη όμως που ουσιαστικά «έκρυβε» τα εξωτερικά της χαρακτηριστικά.

Από τη θήκη βέβαια δεν θα μπορούσαν να κρυφτούν καταρχήν οι θύρες σύνδεσης της συσκευής και συγκεκριμένα η υποδοχή Type-C και η υποδοχή των 3,5 χιλιοστών για την σύνδεση ακουστικών.

Η οθόνη έχει διαγώνιο 5,3 ιντσών και είναι ανάλυσης QHD ενώ ενσωματώνει και λειτουργία Always On. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Nokia είχε υιοθετήσει τη λειτουργία Always On και στην οθόνη του N9, πίσω στο 2011, για να ακολουθήσουν έκτοτε και άλλοι κατασκευαστές.

Στα υπόλοιπα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν ο επεξεργαστής Snapdragon 835 συνδυασμένος με μνήμη RAM μεγέθους 4GB και 64GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.

Το λειτουργικό σύστημα του Nokia 9 είναι το Android 7.1.1 σε αρκετά pure μορφή ώστε να θυμίζει σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον χρήσης των συσκευών Pixel. Η συσκευή θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, από ένα σετ ενσύρματων ακουστικών και από έναν φορτιστή QuickCharge 3.0.

Στην πλάτη του Nokia 9 έχει τοποθετηθεί dual camera με δύο αισθητήρες ανάλυσης 13 Megapixel, έκαστος. Κάτω από τους δύο φακούς βρίσκεται το Dual LED φλας ενώ φαίνεται να υπάρχει και σύστημα αυτόματης εστίασης laser.

Σύμφωνα με το FrAndroid η Nokia έχει ακολουθήσει στο θέμα της κάμερας τα βήματα της Huawei και της Leica με τον ένα φακό να είναι έγχρωμος και ο δεύτερος μονόχρωμος εξασφαλίζοντας ιδιαίτερο βάθος στις φωτογραφικές λήψεις.

Η τιμή της συσκευής εικάζεται ότι θα κινείται γύρω στα 750 ευρώ. Προφανώς τα όσα αποκαλύφθηκαν παραπάνω ενδέχεται να αλλάξουν καθώς πρόκειται για πρωτότυπη συσκευή και όχι για το τελικό προϊόν που θα φτάσει στα ράφια των καταστημάτων.