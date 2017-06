Αρχής γενομένης από το 2018, o Chrome browser θα θέτει περιορισμούς στο διαφημιστικό περιεχόμενο που προβάλλει.

Από το 2016, η Google είναι μέλος του Coalition for Better Ads, μαζί με το Facebook, την Procter & Gamble, τη Unilever, την Washington Post και άλλους, με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων διαφημίσεων που να ενοχλούν λίγοτερο το browsing στο Διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Ad Blocker που θα λειτουργεί από το 2018 και μετά στον Google Chrome θα μπλοκάρει ακόμα και τις διαφημίσεις της Google, οι οποίες δεν ακολουθούν τις αρχές του Better Ads.

Σύμφωνα με την Google, θα εφαρμοστεί ένα εργαλείο, το Ad Experience Report, το οποίο θα ενημερώνει τους δημιουργούς περιεχομένου στο Διαδίκτυο για το εάν οι διαφημίσεις που προβάλλονται σε έναν δικτυακό τόπο είναι ενοχλητικές και πρέπει να αφαιρεθούν. Παράλληλα, θα δίνεται μία βαθμολογία σε κάθε site την οποία και θα λαμβάνει υπόψη ο δημιουργός του. Ο Chrome θα δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς ενός site να προσφέρουν μία επί πληρωμή εκδοχή του site χωρίς διαφημίσεις, ή τη δυνατότητα ξεμπλοκαρίσματος του δικτυακού τόπου από εφαρμογές ad blocking τρίτων.

Η Google δεν ονομάζει την τεχνολογία της ad blocker, καθώς εκτιμά ότι αυτό που κάνει είναι να προσφέρει στους χρήστες του Chrome ένα εξελιγμένο φίλτρο για να απαλλαγούν από τις πιο ενοχλητικές και επίμονες διαφημίσεις.