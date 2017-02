Μπαταρία 2700 mAh στο iPhone 8, χωρίς αύξηση μεγέθους

Ένα από τα εντυπωσιακά στοιχεία γύρω από το iPhone 8 είναι η φήμη ότι θα έχει την μπαταρία του iPhone 7 Plus με τις διαστάσεις του απλού μοντέλου.

Ουσιαστικά, το iPhone 8 αναμένεται να έχει ίδιες διαστάσεις με το iPhone 7, αλλά η χωρητικότητα της μπαταρίας του εκτιμάται ότι θα είναι ίδια με εκείνη του iPhone 7 Plus και θα φτάνει στα 2700 mAh. H οθόνη του iPhone 8 εκτιμάται ότι θα είναι τεχνολογίας OLED και θα έχει κατασκευαστεί από τη Samsung, σύμφωνα με το GSM Arena. Η διαγώνιος της οθόνης του επερχόμενου iPhone 8 εκτιμάται ότι θα είναι από τις 5,2 έως και τις 5,8 ίντσες, ενώ η μπαταρία του θα έχει σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα σε σχέση με τα 1960 mAh του iPhone 7.

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με το The Next Web και το Slashgear, το iPhone 8 εκτιμάται ότι θα είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία ασύρματης φόρτισης, την οποία η Apple φέρεται να δοκιμάζει εντατικά τον τελευταίο καιρό, προκειμένου να είναι έτοιμη για την παρουσίαση του νέου μοντέλου μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2017. Υπάρχουν, βέβαια, και εκείνες οι πληροφορίες που θέλουν την Apple να παρουσιάζει πρώτα το iPhone 7s και iPhone 7s Plus και έπειτα το iPhone 8. Αναφορικά, πάντως, με την τεχνολογία ασύρματης φόρτισης του iPhone 8, δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα εάν η Apple θα ακολουθήσει το κλασικό πρότυπο Qi και όχι κάτι άλλο.