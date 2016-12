Η Lenovo ανακοίνωσε ότι τα smartphones Moto Z και Moto Z Play είναι πλέον διαθέσιμα και στην Ελλάδα, μετά και από την επίσημη κυκλοφορία τους στις ΗΠΑ.

Moto Z: Το πιο λεπτό premium smartphone στο κόσμο

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, υλικό που χρησιμοποιείται στα στρατιωτικά αεροσκάφη, και ανοξείδωτο χάλυβα, το νέο Moto Z είναι ανθεκτικό, λεπτό -μόλις 5,2χιλιοστά- και εξαιρετικά ελαφρύ. Διαθέτει υψηλής ανάλυσης κάμερα 13 Megapixel με οπτική σταθεροποίηση εικόνας και αυτόματη εστίαση με λέιζερ. Η μπροστινή κάμερα με αισθητήρα ανάλυσης 5 Megapixel, διαθέτει ευρυγώνιο φακό και είναι ιδανική για να «χωρέσουν» όλοι σας οι φίλοι σε μια φωτογραφία.

Moto Z Play: Απίστευτη μπαταρία, Απεριόριστες δυνατότητες

Με λεπτό, ελαφρύ design και ανθεκτικό πλαίσιο από αλουμίνιο, το Moto Z Play διαθέτει μπαταρία με διάρκεια ζωής έως και 50 ώρες, ουσιαστικά η μεγαλύτερη έως τώρα διάρκεια μπαταρίας στην οικογένεια των Moto, η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μέρες, χωρίς να χρειαστεί να τη φορτίσετε. Όταν τελικά χρειαστεί να τη φορτίσετε, το κάνετε εύκολα και γρήγορα με το TurboPower που σε μόλις 15 λεπτά, φορτίζει τη μπαταρία για χρήση έως και 9 ώρες. Διαθέτει κύρια κάμερα με αισθητήρα 16 Megapixel laser autofocus και ευρυγώνια μπροστινή κάμερα με LED φλας που επιτρέπει την εναλλαγή λήψεων από selfies σε groupies.

Μια ολοκληρωμένη σειρά από Moto Mods είναι εδώ

Ξεχάστε την αναζήτηση πρίζας. Προσθέστε εύκολα έως και 22 ώρες ζωής στη μπαταρία του κινητού σας, με το Incipio off GRID Power Pack, εξαιρετικά χρήσιμο όταν θέλετε να παρακολουθήσετε τα αγαπημένα σας βίντεο, να συνομιλήσετε στο chat με τους φίλους σας ή απλά να δουλέψετε όταν είστε on the go.

Προσθέστε στη στιγμή προηγμένες δυνατότητες φωτογραφίας στη συσκευή σας, με το Hasselblad True Zoom Moto Mod. Με το χαρακτηριστικό 10x Optical Zoom και Xenon φλας, εστιάστε μόνο στο να πετύχετε τη λήψη -φωτισμός και απόσταση δεν θα σταθούν ποτέ πια εμπόδιο στη λήψη της τέλειας εικόνας. Θα έχετε ακόμα περισσότερο έλεγχο και ευελιξία με τη δυνατότητα λήψης σε μορφή RAW. Επιπλέον, ο μη αυτοματοποιημένος φακός και έλεγχος ζουμ, εγγυώνται ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία χειρισμού της κάμερας. Επιπρόσθετο μπόνους; Δωρεάν πρόσβαση στο Hasselblad Phocus λογισμικό, για μεγαλύτερο έλεγχο στην επεξεργασία της εικόνας και αποτελέσματα υψίστης ποιότητας.

Ξεκινήστε εσείς το party με το JBL SoundBoost , που διαθέτει δύο ενσωματωμένα ηχεία 3W, και απολαύστε μουσική με υψηλής ποιότητας στερεοφωνικό ήχο. Χάρη στην αυτονομία 10 συνεχόμενων ωρών, θα απολαύσετε χωρίς διακοπές, μια ολόκληρη νύχτα μουσικής.

Θέλετε να ενθουσιάσετε τους φίλους σας και την οικογένειά σας με τις πιο πρόσφατες αναμνήσεις από τα ταξίδια σας; Θέλετε να παρακολουθήσετε αποσπάσματα στο ΥouTube με τους φίλους σας; Το Insta-Share Projector Moto Mod μετατρέπει κάθε επιφάνεια σε οθόνη 70” για να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας βίντεο clip, τις ταινίες και τις φωτογραφίες. Επίσης, με τα Moto Style Shells μπορείτε να προσαρμόζετε, όσο συχνά θέλετε, τη συσκευή σας, στο δικό σας προσωπικό στιλ. Επιλέξτε ανάμεσα σε υλικά κορυφαίας ποιότητας, όπως αληθινό ξύλο και δέρμα ή ύφασμα με μοτίβο.