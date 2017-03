To Xiaomi Mi 6 αναμένεται να αποκτήσει μία έκδοση Plus, με μεγαλύτερη οθόνη, η οποία θα έχει διαγώνιο 5,7 ιντσών, σύμφωνα με τις φήμες.

Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν, μάλιστα, τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά αμφότερων των εκδοχών του Xiaomi Mi 6, τόσο της απλής έκδοσης με την οθόνη των 5,15 ιντσών όσο και της έκδοσης Plus με την οθόνη των 5,7 ιντσών. Και στις δύο περιπτώσεις, η οθόνη θα έχει ανάλυση Full HD. O επεξεργαστής θα είναι ο τετραπύρηνος Qualcomm Snapdragon 835, με γραφικά Adreno 540, ο οποίος θα είναι χρονισμένος στα 2,4 GHz. Στο απλό μοντέλο του Xiaomi Mi 6, η μνήμη RAM θα είναι 4 GB, ενώ στο μεγάλο μοντέλο, η μνήμη RAM θα είναι 6 GB.

To Xiaomi Mi 6 θα είναι διαθέσιμο με εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 32/ 64/ 128 GB, ενώ το Xiaomi Mi 6 Plus θα είναι διαθέσιμο με εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 64 και 128 GB. H μπροστινή κάμερα και στις δύο περιπτώσεις θα είναι στα 8 Megapixel, ενώ στην περίπτωση του Xiaomi Mi 6 η πίσω κάμερα θα είναι στα 19 Megapixel, σύμφωνα με το GSM Arena. Το Xiaomi Mi 6 Plus θα έχει διπλή κάμερα των 12 Megapixel στο πίσω μέρος και χωρητικότητα μπαταρίας 4500 mAh. H χωρητικότητα της μπαταρίας του απλού Xiaomi Mi 6 θα είναι 3200 mAh.

H απλή έκδοση του Xiaomi Mi 6 θα έχει, σύμφωνα με το GSM Arena, λειτουργικό σύστημα Android 6.0 Marshmallow, ενώ η έκδοση Xiaomi Mi 6 Plus θα είναι εφοδιασμένη με το Android 7.0 Nougat.