Με το Project Eye, το iPhone μετατρέπεται σε Android phone

To Project Eye βρίσκεται στη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων μέσω Kickstarter και φιλοδοξεί να δώσει Android δυνατότητες σε ένα iPhone της Apple.

Αντίθετα από ό,τι θα πίστευε κανείς, το Project Eye, δεν επεμβαίνει στο λειτουργικό σύστημα του iPhone, αλλά πρόκειται για μία έξυπνη θήκη που προσαρμόζεται στο iPhone και τρέχει λειτουργικό σύστημα Android. Έτσι, στο πίσω μέρος του iPhone θα μπορεί κανείς να έχει μία οθόνη τεχνολογίας AMOLED, με διαγώνιο 5 ιντσών και ανάλυση 1920×1080 pixels.

Διαθέτει το δικό του επεξεργαστή Helio P20 με οχταπλό πυρήνα και Mali T880 MP2 GPU στα 900 MHz. Υπάρχει μνήμη RAM 3 GB, εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος 16 GB με δυνατότητα επέκτασης μέχρι και τα 256 GB, μπαταρία 2800 mAh, NFC και βύσμα 3,5 χιλιοστών για τα ακουστικά.

Υπάρχει ένα βασικό μέγεθος θήκης που μπορεί να προσαρμόζεται σε iPhone 6, 6S και 7 και ένα μεγαλύτερο μέγεθος που προορίζεται για χρήση με τα iPhone 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus. O σκοπός της ESTI, της εταιρείας που δημιούργησε αυτή τη θήκη – κινητό είναι να αντλήσει το ποσό των 500.000 δολαρίων μέσω Kickstarter προκειμένου να το εξοπλίσουν με μία μπαταρία 10.000 mAh και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως power bank. Αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα μοντέλα με την μικρή μπαταρία ξεκινούν από τα 129 δολάρια και προσφέρουν θύρες για τη χρήση με ξεχωριστή κάρτα SIM.