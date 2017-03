Λεπτομέρειες και φήμες για τις τιμές του Samsung Galaxy S8

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μέχρι την αποκάλυψη του Samsung Galaxy S8 και νέες διαρροές κάνουν την online εμφάνισή τους.

Το Samsung Galaxy S8 και το S8 Plus θα έχουν μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με τους προκατόχους τους, το φυσικό πλήκτρο κάτω από την οθόνη θα λάμπει δια της απουσίας του, ενώ ένα από τα στοιχεία που θα ξεχωρίζει θα είναι η λειτουργία αναγνώρισης προσώπου, σε συνδυασμό με τον αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το αξεσουάρ DeX docking θα πωλείται ξεχωριστά, αλλά θα μπορεί να μετατρέπει τη ναυαρχίδα της Samsung σε έναν πλήρη υπολογιστή που θα συνδέεται με τα κατάλληλα περιφερειακά.

Η ύπαρξη του ψηφιακού βοηθού Bixby επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά από τη σχετική φημολογία γύρω από την επικείμενη παρουσίαση του Samsung Galaxy S8 και S8 Plus. Αναφορικά με τα μεγέθη της οθόνης τους, το Samsung Galaxy S8 θα έχει διαγώνιο οθόνης τις 5,5 ίντσες, ενώ το Samsung Galaxy S8 Plus θα είναι στις 6,2 ίντσες. Σύμφωνα με το Android Headlines οι τιμές με τις οποίες θα κυκλοφορήσουν τα Samsung Galaxy S8 και S8 Plus στην Ευρώπη θα είναι τα 829 και 929 ευρώ αντίστοιχα. Ο Evan Blass, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter κάνει λόγο για τιμές 799 και 899 ευρώ αντίστοιχα.