Η Google ξεκινά τη διάθεση του Android 7.1.2, αρχικά σε επιλεγμένες συσκευές της οικογένειας Nexus και Pixel.

Αργότερα, αναμένεται να γίνει διαθέσιμη η έκδοση Android 7.1.2 Nougat και σε άλλες συσκευές Nexus και Pixel και έπειτα από κάποιο καιρό σε όσες συσκευές τρίτων κατασκευαστών υποστηρίζουν την αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση του Android. To Android 7.1.2 δεν φέρνει πολλά νέα πράγματα στο mobile οικοσύστημα της Google, καθώς πρόκειται για ένα πακέτο αναβάθμισης που αναλαμβάνει να διορθώσει bugs και κενά ασφαλείας που έχουν εντοπιστεί.

Η αναβάθμιση σε Android 7.1.2 γίνεται Over The Air και εκτιμάται ότι η πρώτη συσκευή που θα το πάρει θα είναι το Pixel C tablet, οι κάτοχοι του οποίου θα ενημερωθούν για το διαθέσιμο update. Αυτή εκτιμάται ότι θα είναι η τελευταία έκδοση του Nougat, καθώς έρχεται σύντομα η παρουσίαση του Android O, το οποίο και θα αρχίσει να διατίθεται σε επιλεγμένες συσκευές από το φθινόπωρο του 2017 και έπειτα.

Με την έλευση του Android 7.1.2, το Pixel C tablet θα αποκτήσει τον Pixel Launcher, πράγμα που σημαίνει ότι με ένα swipe στην οθόνη θα αποκαλύπτονται όλα τα διαθέσιμα apps που υπάρχουν εγκατεστημένα σε μία συσκευή. Οι 8 πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές θα εμφανίζονται στο προσκήνιο, για καλύτερη εκμετάλλευση της οθόνης και πιο γρήγορη χρήση.