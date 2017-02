Καλύτερη επεξεργασία στα Google Docs for Android

Το Google Docs for Android ανανεώνεται με την προσθήκη περισσότερων επιλογών επεξεργασίας εγγράφων.

Τώρα πλέον, όσοι χρησιμοποιούν το Google Docs for Android μπορούν να επεξεργάζονται τις φωτογραφίες που εισάγουν σε ένα κείμενο, να βάλουν κεφαλίδες και υποσέλιδα στα κείμενά τους, ενώ υποστηρίζεται πλέον και το drag and drop κειμένου μέσα στο κάθε έγγραφο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα από την οθόνη ενός smartphone ή tablet, στοιχείο που δίνει μία desktop ελευθερία στην προετοιμασία ενός εγγράφου σε όποιον βρίσκεται εν κινήσει. Ο σκοπός της Google είναι να δώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λειτουργικότητα στους χρήστες του Google Docs for Android.

Αλλαγές υπάρχουν και για τα συστήματα με λειτουργικό iOS, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το 9to5Google, όπου θα μπορεί να γίνει εισαγωγή κεφαλίδων και υποσέλιδων, αριθμών σελίδας σε διάφορα σημεία της σελίδας, ενώ θα είναι εφικτή η αλλαγή του μεγέθους μίας σελίδας, ο προσανατολισμός και το χρώμα της. Οι αλλαγές θα είναι σταδιακά διαθέσιμες τόσο στο Google Docs for Android όσο και στην αντίστοιχη εφαρμογή για συστήματα με λειτουργικό iOS.

Παράλληλα, η Google αποφάσισε να κάνει πιο ασφαλή την χρήση του Gmail μέσα από το μπλοκάρισμα των συνημμένων αρχείων που έρχονται στο mail σας και περιέχουν αρχεία με javascript, έτσι ώστε να μην μπορεί να εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό στο σύστημά σας.