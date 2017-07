Καλοκαιρινές τηλεοπτικές πρεμιέρες στην Cosmote TV

Πλούσιο θέαμα με πρεμιέρες σειρών και κινηματογραφικών blockbuster θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι συνδρομητές της Cosmote TV αυτό το καλοκαίρι, μέσα από τα κανάλια Cosmote Cinema.

Σειρές

Στο Cosmote Cinema 4HD, το κανάλι των σειρών της Cosmote TV, έρχεται ο 2ος κύκλος της σειράς Madame Secretary από την υποψήφια για 4 βραβεία Emmy, Μπάρμπαρα Χολ (Τρίτη18/7, 22.00), με τρία επεισόδια back2back κάθε Τρίτη, αλλά και η δραματική σειρά The Sinner με την Τζέσικα Μπιλ, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική (Πέμπτη 3/8, 23.00).

Στο ίδιο κανάλι, ξεχωρίζουν ακόμα οι πρεμιέρες των σειρών Urban Myths με τον Ρούπερτ Γκριντ (Χάρι Πότερ) και τους Έινταν Γκίλεν και Ίβαν Ρίον του Game Of Thrones (Σάββατο 29/7, 22.00) και η οικογενειακή κομεντί Marlon με τον κωμικό, Μάρλον Γουέιανς, λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της (Σάββατο 19/8, 22.00), με διπλό επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Επίσης, δεν χάνουμε τη 2η σεζόν της σειράς Private Eyes (Δευτέρα 21/8, 22.00), την 3η σεζόν της σειράς επιστημονικής φαντασίας Zoo, (Παρασκευή 30/6, 23.00), την κωμική σειρά The Bold Type (Τετάρτη 12/7, 23.00) και τη σειρά μυστηρίου Midnight, Texas λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα τους στην Αμερική (Τετάρτη 26/7, 22.00).

Τέλος, οι συνδρομητές, θα απολαύσουν τις πρεμιέρες των σειρών Ice (Σάββατο 1/7, 23.00), του βραβευμένου με Oscar, Ρόναλντ Μπας και το sci-fi θρίλερ, Salvation λίγες ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του (Πέμπτη 13/7, 22.00).

Ταινίες

Στο Cosmote Cinema 1HD, οι Κυριακές του Ιουλίου είναι γεμάτες από πρεμιέρες κινηματογραφικών blockbuster. Μεταξύ άλλων, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν τον Μπραντ Πιτ και τη Μαριόν Κοτιγιάρ στο υποψήφιο για Oscar πολεμικό δράμα, Σύμμαχοι (Allied) (2/7, 21.00), το Doctor Strange με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς σε ακόμα μία μοναδική ερμηνεία (9/7, 21.00), το Warcraft: Η Σύγκρουση Των Δύο Κόσμων (Warcraft) βασισμένο στο ομώνυμο video game από τον σκηνοθέτη Ντάνκαν Τζόουνς (16/7, 21.00), την κομεντί Κέντρο Ευφυίας (Central Intelligence) με τους Κέβιν Χαρτ και Ντουέιν Τζόνσον (23/7, 21.00), αλλά και το θρίλερ Κάθαρση: Έτος Εκλογών (The Purge:Election Year) (30/7, 21.00).

O Αύγουστος, ξεκινάει με ταινίες που πλαισιώνονται από βραβευμένους ηθοποιούς όπως το οσκαρικό Εμπόδια (Fences), με τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Βαιόλα Ντέιβις (6/8, 21.00) και το αστυνομικό δράμα Αμερικάνικο Ειδύλλιο (American Pastoral) με τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Τζένιφερ Κόνελι (13/8, 21.00). Επίσης, θα παρακολουθήσουμε τον Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ να ενσαρκώνει τον πρώην πράκτορα της CIA, Έντουαρντ Σνόουντεν, στην ομώνυμη ταινία Σνόουντεν (Snowden) του πολυβραβευμένου Όλιβερ Στόουν (20/8, 21.00), αλλά και το θρίλερ Rings: Σήμα Κινδύνου 3 (Rings), συνέχεια του δημοφιλούς σίκουελ, The Ring (27/8, 21.00).

Στις σινεφίλ επιλογές του Cosmote Cinema 1HD, ξεχωρίζουν τα πολυβραβευμένα Toni Erdmann (Πέμπτη 31/8, 21.00) και Εγώ, Ο Ντάνιελ Μπλέικ (I Daniel Blake) (Πέμπτη 13/7, 21.00), ενώ οι φίλοι του animation δεν πρέπει να χάσουν το υποψήφιο για OSCAR Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Βαιάνα (Moana) (Σάββατο 26/8, 21.00).

Στο Cosmote Cinema 2HD, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το βιογραφικό δράμα Η Επιστροφή ενός Θρύλου (Born To Be Blue), στο οποίο ο Ίθαν Χοκ ενσαρκώνει τον θρύλο της τζαζ, Τσετ Μπέικερ (22/7, 22.00), αλλά και τη μουσική κομεντί Popstar: Never Stop Never Stopping με τον κάτοχο Χρυσής Σφαίρας, Άντι Σάμπεργκ (29/7, 22.00). Επιπλέον, οι συνδρομητές, θα απολαύσουν σε A’ Προβολή τον Ματ Ντέιμον, στο τελευταίο μέρος του blockbuster σίκουελ, Bourne, Jason Bourne (Τρίτη 29/8, 22.00) στο πλαίσιο του αφιερώματος στη σειρά ταινιών, τις Τρίτες του Αυγούστου. Τέλος, στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το δραματικό θρίλερ Η Υπηρέτρια (the Handmaiden) του Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Τσαν Γου Παρκ (Παρασκευή 11/8, 00.00) και το βιογραφικό ντοκιμαντέρ I Am Heath Ledger (Παρασκευή 25/8, 22.00), αφιερωμένο στον αδικοχαμένο ηθοποιό.