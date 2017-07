Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 60% στα καταστήματα Γερμανός

Με εκπτώσεις έως 60%, δώρα, ευκολίες πληρωμών και μοναδικές συνεργασίες, υποδέχεται η αλυσίδα καταστημάτων Γερμανός το φετινό καλοκαίρι.

Μέχρι και τις 31 Αυγούστου, στον Γερμανό οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν ακόμα φθηνότερα smartphones, tablets, smart gadgets, laptops, τηλεοράσεις, games και αξεσουάρ. Ακόμα, με κάθε αγορά 4G smartphone ή tablet, οι καταναλωτές κερδίζουν 1GB Mobile Internet για ξέγνοιαστο σερφάρισμα -εφόσον διαθέτουν ενεργοποιημένη Cosmote Prepaid Mastercard-, 1 χρόνο επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης αξίας έως 119€, 5% έκπτωση στο πρώτο εκτός εγγύησης service, αλλά και άμεση αντικατάσταση συσκευής για 2 μήνες.

Επιπλέον, κάνοντας τις αγορές τους στα καταστήματα Γερμανός αυτό το καλοκαίρι, οι καταναλωτές κερδίζουν δεκαπλάσιους go4more πόντους με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας (1€=40 πόντοι), ενώ μπορούν να επωφεληθούν από 48 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες Eurobank.

Μεταξύ των προσφορών ξεχωρίζουν τα:

Smartphones

• iPhone 6 32GB από 469€ σε 399€

• Samsung Galaxy A3 (2017) από 349€ στα 249€ και Samsung Galaxy A5 (2017) από 449€ στα 349€

• HUAWEI P10 Lite από 329€ στα 299€

• το αποκλειστικό Sony Χperia XZ Premium με δώρο ακουστικά MDR-100 (αξίας 300€) από 769€ στα 669€

• Φέρνοντας το παλιό τους κινητό, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν τα 4G+ smartphones Samsung Galaxy S8|S8+ έως και 300€ φθηνότερα μέσω της υπηρεσίας G Buy Back και με επιπλέον 100€ όφελος για να τα πάρουν ακόμα πιο φθηνά.

Tablets

• Το αποκλειστικό MLS Brace 4G από 139€ στα 109€

• Επιλεγμένα iPad Pro 9.7 & 12.9 ιντσών, με έκπτωση 15% και δώρο Bluetooth keyboard Belkin αξίας 69,90€

• Samsung Galaxy Tab A (2016) 10.1 Wi-Fi στα 279€, και δώρο Powerbank Samsung battery pack 11.400mAh, αξίας 69,90€

Αξεσουάρ – Smart Gadgets

• Αποκλειστικό πακέτο προσφοράς CELLY αδιάβροχη θήκη + Powerbank 2600mAh, μόνο 17,90€

• Activity Tracker Garmin VivoFit 2 από 109€ στα 69,90€

• Αδιάβροχο ασύρματο ηχείο Omega V.2.1 SPLASH από 24,90€ στα 12,90€

Gaming

• PlayStation 4 1TB & δεύτερο χειριστήριο μαζί με PS Plus συνδρομή 3 μηνών και δώρο ένα κορυφαίο Game (Fifa 17 ή NBA 2K17 ή Tekken 7), στα 369€

• PlayStation 4 500 GB μαζί με PS Plus συνδρομή 3 μηνών και ένα κορυφαίο Game (Horizon Zero Dawn ή Battlefield 1 ή Grand Theft Auto V), στα 349€. Μαζί δώρο χειριστήριο αξίας 59,90€

• Xbox One S 500 GB μαζί με το κορυφαίο FΙFΑ 17, στα 299€. Μαζί δώρο τα Gears of War 4 & Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, καθώς και 3μήνη συνδρομή Xbox Live Gold.

Laptops

• HP 255/15.6”/4GB/1TB και δώρα McAfee Antivirus 1 Year αξίας 19,90€ + Cosmote Mobile Internet με κάρτα- Full Pack αξίας 35€, από 399€ στα 299€

• Lenovo 110-15/ 128 SSD και δώρο Cosmote Mobile Internet με κάρτα – Full Pack αξίας 35€, από 399€ στα 299€

Action cameras

• Action Camera Lenco 4K Sports cam 700 από 99,90€ στα 79,90€

• Action Camera GoXtreme Enduro 4K από 89,90€ στα 79,90€

Τηλεοράσεις

• LED TV Sencor SLE 43F57TCS 43” FULL HD, από 309€ στα 249€

• Smart TV Samsung UE40K6300 Curved FHD 40’’, από 559€ στα 399€

Παράλληλα, με νέα συνδρομή Cosmote ΤV Full Pack με δώρο την δορυφορική κεραία, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν την τηλεόραση της επιλογής τους με επιπλέον έκπτωση 60€.

Aσύρματα τηλέφωνα

• Dect Panasonic KX-TG2711 από 26,90€ μόνο 22,90€

• Dect Gigaset C530 από 54,90€ στα 44,90€