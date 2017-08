Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής για τον 5ο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος Innovation and Design Thinking in Mobile Application and Services.

Πιο αναλυτικά, την έναρξη του 5ου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος “Innovation and Design Thinking in Mobile Applications and Services” ανακοίνωσαν το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), η Samsung Electronics Hellas, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS powered by Samsung.

Έπειτα από τέσσερις επιτυχημένους κύκλους του προγράμματος και συνολικά 91 απόφοιτους, ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στον 5ο κύκλο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την 1 Σεπτεμβρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eltrun.gr/idt5_apply/.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών, που είναι άνεργοι και θα ήθελαν να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το ψηφιακό επιχειρείν, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο συνεχώς αναπτυσσόμενο χώρο των κινητών εφαρμογών και υπηρεσιών.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile.

Οι συμμετέχοντες, που θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ και θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι διαλέξεις, ξεκινώντας στις 7 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιούνται εντός 4 εβδομάδων στις εγκαταστάσεις του INNOVATHENS powered by Samsung.