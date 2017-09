Η Wind ανακοινώνει την ανάπτυξη ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών

Νέα εμπειρία Internet, με ταχύτητες που κατά περίπτωση θα αγγίζουν και το 1Gbps, δημιουργεί η Wind με την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών υπέρ – υψηλών ταχυτήτων.

Το τεχνολογικό και κατασκευαστικό έργο είναι σε εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθεί το δίκτυο οπτικών ινών της Wind στην Καλαμάτα, όπου ήδη λειτουργεί πιλοτικά η νέα τεχνολογία. Αντίστοιχα έχουν ξεκινήσει τα έργα σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Δυτική Αττική και Λάρισα ενώ σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι υποδομές νέας γενιάς του δικτύου οπτικών ινών της Wind στις περιοχές κάλυψης θα αξιοποιούν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες και συγκεκριμένα:

 Fiber to the Curb (FttC): τοποθέτηση ίνας μέχρι την καμπίνα (ΚΑΦΑΟ), όπου μετά η υπηρεσία δίνεται με το υπάρχον καλώδιο χαλκού ως τον τελικό χρήστη.

 Fiber to the Building (FttΒ): τοποθέτηση οπτικής ίνας μέχρι το κτίριο, όπου μετά η υπηρεσία δίνεται με τον υπάρχοντα χαλκό από το ισόγειο ως το κάθε σπίτι.

 Και τέλος, Fiber to the Home (FttH): τοποθέτηση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι και τον τελικό χρήστη.

Το τριετές πλάνο της Wind για τις οπτικές ίνες

Το 3ετές επενδυτικό πλάνο της Wind για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (FFTx) που έχει εγκριθεί και από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφορά στην κάλυψη ως και 500.000 γραμμών σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές ανά την Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας και περιοχές όπου η οπτική ίνα θα φτάνει ως το σπίτι του χρήστη.

Οι υποδομές νέας γενιάς που θα δημιουργηθούν στις περιοχές αυτές θα αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες οπτικών ινών και είναι μέρος του 5ετούς επενδυτικού πλάνου της Wind Ελλάς για NGA σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία, ύψους 500 εκατ. Ευρώ.

Η ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών της WIND σε όλη την Ελλάδα είναι ένα μεγαλόπνοο έργο που θα δημιουργήσει μία τελείως νέα εμπειρία Internet με απεριόριστες δυνατότητες τόσο για τους απλούς χρήστες όσο και τις επιχειρήσεις: υπέρ – υψηλές ταχύτητες, σταθερότητα, τεράστια χωρητικότητα που υποστηρίζει όλα τα είδη video streaming όπως 4K TV και VR.