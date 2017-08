Η Samsung προχώρησε στην παρουσίαση του νέου της Galaxy Note8, του Note επόμενης γενιάς όπως η ίδια το αποκαλεί, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Το Galaxy Note8 διαθέτει τη μεγαλύτερη οθόνη, που είχε μία Note συσκευή έως τώρα. Η 6.3 ιντσών Quad HD+ Super AMOLED οθόνη χωρίς όρια επιτρέπει την προβολή περισσότερου περιεχομένου και λιγότερο «σκρολάρισμα». Η συσκευή διατηρεί τη λειτουργία Multi Window, ενώ η νέα λειτουργία App Pair επιτρέπει τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου ζεύγους εφαρμογών στο κυρτό πάνελ και ταυτόχρονο άνοιγμα δύο εφαρμογών με ευκολία. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί ένα βίντεο καθώς στέλνει μήνυμα ή να συμμετέχει σε ένα conference call με το νούμερο και την agenda μπροστά του.

Το S Pen αποτελεί ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της οικογένειας Note. Με το Galaxy Note8, το ενισχυμένο S διαθέτει ακόμα πιο λεπτή μύτη, βελτιωμένη ευαισθησία πίεσης και λειτουργίες που παρέχουν στον κάτοχο της συσκευής περισσότερους τρόπους έκφρασης.

Η Always On οθόνη επιτρέπει στους Galaxy χρήστες να παραμείνουν ενημερωμένοι για τις ειδοποιήσεις τους, χωρίς να ξεκλειδώσουν το κινητό τους. Με το Galaxy Note8 αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Η λειτουργία Screen off memo επιτρέπει τη διατήρηση έως και εκατό σελίδων σημειώσεων, μόλις αφαιρεθεί το S Pen, να καρφιτσωθούν οι σημειώσεις στην Always On οθόνη και να γίνουν αλλαγές απευθείας στην οθόνη αυτή.

Για ταξίδια στο εξωτερικό ή για έναν ιστότοπο σε ξένη γλώσσα, η βελτιωμένη λειτουργία S Pen Translate επιτρέπει τη μετακίνηση πάνω από το κείμενο για γρήγορη μετάφρασης, όχι μόνο μεμονωμένων λέξεων, αλλά ολόκληρων προτάσεων σε 71 γλώσσες. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μετατροπής μονάδων και νομισμάτων.

Σε επίπεδο φωτογραφικών ικανοτήτων, το Galaxy Note8 έχει εξοπλιστεί με dual camera με αισθητήρες ανάλυσης 12 Megapixel, με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) τόσο στον ευρυγώνιο φακό όσο και στον τηλεφακό. Για ακόμα πιο προηγμένη λήψη φωτογραφιών, η λειτουργία Live Focus του Galaxy Note8 επιτρέπει τον έλεγχο του βάθους πεδίου, επιτρέποντάς την προσαρμογή της επιλογής bokeh σε λειτουργία preview και αφού έχει ληφθεί η φωτογραφία.

Στη λειτουργία Dual Capture και οι δύο οπίσθιες κάμερες τραβούν δύο φωτογραφίες ταυτόχρονα και επιτρέπουν την αποθήκευση και των δύο φωτογραφιών – μία κοντινή λήψη από τον τηλεφακό και μία ευρυγώνια λήψη, που δείχνει ολόκληρο το φόντο.

Ο ευρυγώνιος φακός διαθέτει αισθητήρα Dual Pixel με γρήγορο Auto Focus, για πιο ευκρινείς και καθαρές λήψεις, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επιπλέον, το Galaxy Note8 διαθέτει 8 Megapixel Smart Auto Focus εμπρόσθια κάμερα, για ευκρινείς selfies και video chats.

Το Note8 και το S Pen είναι ανθεκτικά σε νερό και σκόνη, σύμφωνα με το πρότυπο IP685, ενώ μπορείτε να γράψετε στην οθόνη ακόμη και όταν αυτή είναι βρεγμένη. Επιπλέον, η συσκευή υποστηρίζει λειτουργία ταχείας ασύρματης φόρτισης.

Σε επίπεδο ασφάλειας παρέχονται πολλαπλές επιλογές βιομετρικών πιστοποιήσεων – συμπεριλαμβανομένης της σάρωσης ίριδας και του δακτυλικού αποτυπώματος. Το Samsung Knox7 προσφέρει ασφάλεια στο hardware και σε επίπεδα λογισμικού και με το Secure Folder, μπορείτε να διατηρείτε ξεχωριστά τα προσωπικά και τα επαγγελματικά σας δεδομένα.

Στο εσωτερικό του βρίσκεται εγκατεστημένος ο 10nm επεξεργαστής συνοδευόμενος από 6GB μνήμης RAM και επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο έως τα 256GB. Από τον εξοπλισμό του Note8 δεν λείπουν το Samsung DeX αλλά και ο ψηφιακός βοηθός Bixby. Κατά την παρουσίαση του phablet ειδική μνεία έγινε για την ενσωματωμένη μπαταρία η οποία πλέον έχει περάσει από έλεγχο 8 σημείων ασφαλείας. Σύμφωνα με τη Samsung πρόκειται για «τον πιο αυστηρό έλεγχο στη βιομηχανία».

Όσοι προπαραγγείλουν το νέο Galaxy Note8 μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Samsung θα λαμβάνουν δωρεάν ένα Samsung DeX2. Το DeX προσφέρει εμπειρία όμοια με υπολογιστή, καθώς επιτρέπει στο smartphone να συνδεθεί με μόνιτορ, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Με το Samsung DeX, οι χρήστες μπορούν να διορθώσουν αρχεία, να προβάλλουν παρουσιάσεις, να παίξουν παιχνίδια και να συνδεθούν με φίλους, για να απολαύσουν περιεχόμενο απευθείας από το Galaxy Note8 σε μεγαλύτερη οθόνη.

Το Galaxy Note8 θα είναι διαθέσιμο από τα μέσα Σεπτεμβρίου στα χρώματα: Midnight Black, Orchid Grey, Maple Gold και Deepsea Blue8. Στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμο σε Midnight Black και Maple Gold.