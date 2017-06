Η Qualcomm αν και έχει γίνει ευρύτερα γνωστή από την κατασκευή επεξεργαστών για φορητές συσκευές, δραστηριοποιείται και στον τομέα των αισθητήρων αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η εταιρεία άλλαξε την ονομασία των προϊόντων της από Sense ID σε Qualcomm Fingerprint Sensors και παράλληλα προικοδότησε τους αισθητήρες της με μια σειρά από προηγμένα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια την Qualcomm οι νέοι αισθητήρες θα υποστηρίζουν λειτουργία χρήσης σε συνδυασμό με γυαλί ή μέταλλο, επιτρέποντας έτσι στους κατασκευαστές smartphones την τοποθέτηση του αισθητήρα σε διάφορά σημεία της συσκευής: στην πλάτη, κάτω από την οθόνη ή ακόμη και μέσα στην οθόνη.

Οι αισθητήρες χαρακτηρίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία «υπερηχητικοί» (ultrasonic) αφού χρησιμοποιούν ηχητικά κύματα που διαπερνούν το γυαλί ή το μέταλλο, όσο αυτά διατηρούν ένα συγκεκριμένο πάχος. Ο Fingerprint Sensor for Display, σύμφωνα με την Qualcomm, μπορεί να αναγνωρίσει δακτυλικό αποτύπωμα σε οθόνη OLED πάχους έως 1200μm ενώ οι Fingerprint Sensors Glass και Metal μπορούν να προβούν σε σάρωση μέσα από επικάλυψη γυαλιού πάχους 800μm και αλουμινίου 525μm, αντίστοιχα.

Άλλο νέο χαρακτηριστικό είναι η υποστήριξη του προτύπου ανθεκτικότητας στο νερό IP68, στοιχείο που υποδηλώνει την δυνατότητα χρήσης ακόμη και κάτω από το νερό. Επιπλέον, οι νέοι αισθητήρες θα μπορούν να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες χειρονομίες του χρήστη που θα επιτρέπουν το εναλλακτικό ξεκλείδωμα της συσκευής. Τέλος, οι αισθητήρες θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του καρδιακού παλμού του χρήστη όπως επίσης και τη ροή του αίματος.

Οι νέοι αισθητήρες ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του ασιατικού Mobile World Congress που διεξάγεται στη Σαγκάη όπου υπήρξε και επίδειξη των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας χρησιμοποιώντας τροποποιημένες συσκευές Vivo X6 Play.

Όπως έγινε γνωστό οι νέοι αισθητήρες για γυαλί και μέταλλο (Fingerprint Sensor for Glass/ Fingerprint Sensor for Metal) αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους σε συσκευές από το πρώτο εξάμηνο του 2018. Αντίστοιχα, συσκευές με την τεχνολογία Fingerprint Sensor for Display αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από το καλοκαίρι του 2018.