Η Nikon ανακοινώνει αναμνηστικά μοντέλα για τα 100ά γενέθλιά της

Η Nikon ανακοινώνει τη σειρά αναμνηστικών μοντέλων και προϊόντων που θα κυκλοφορήσουν για τον εορτασμό των 100ών γενεθλίων της στις 25 Ιουλίου 2017.

Από τη στιγμή της δημιουργίας της με την επωνυμία Nippon Kogaku K.K. το 1917, η Nikon έχει προσφέρει μοναδικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο, τα οποία εξέλιξαν την οπτική τεχνολογία και την τεχνολογία ακριβείας. Η επετειακή σειρά φέρει το λογότυπο των 100 χρόνων, διαθέτει ειδικά φινιρίσματα και λεπτομέρειες και περιλαμβάνει τις δύο κορυφαίες φωτογραφικές μηχανές SLR της Nikon, τον απόλυτο φακό NIKKOR στη σειρά φακών μέγιστου διαφράγματος f/2,8, ένα ειδικό σετ τριών φακών NIKKOR και, τέλος, αναμνηστικές εκδόσεις τριών κιαλιών.

Θα κυκλοφορήσει επίσης ειδική συλλογή επετειακών προϊόντων. Επισκεφτείτε την τοποθεσία για τα 100ά γενέθλια της Nikon για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επετειακή έκδοση D5 για τα 100ά γενέθλια

Η D5 είναι η κορυφαία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR της Nikon. Αυτή η έκδοση ενσωματώνει την κληρονομιά του κλασικού μοντέλου με σκούρο μεταλλικό γκρι φινίρισμα και το λογότυπο της Nikon, της εταιρείας της οποίας το όνομα ταυτίστηκε με τη μελέτη και την εξερεύνηση του χώρου. Περιλαμβάνεται επετειακό φυλλάδιο με αναδρομή της εκατονταετούς πορείας της Nikon.

Επετειακή έκδοση D500 για τα 100ά γενέθλια

Η έκδοση για τα 100α γενέθλια φέρει μεταλλικό γκρι φινίρισμα και επετειακό λογότυπο, συνδυάζοντας στιλ με φωτογραφική τελειότητα. Συνοδεύεται από επετειακή μεταλλική θήκη με λογότυπο και σειριακό αριθμό και περιέχει ειδικό καπάκι σώματος και δερμάτινο λουρί που φέρουν επίσης το λογότυπο.

Επετειακή έκδοση NIKKOR 70-200E για τα 100ά γενέθλια

Η εορταστική έκδοση του φακού AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR περιλαμβάνει τα μεμονωμένα γυάλινα στοιχεία που απαρτίζουν τα εσωτερικά τμήματά του, καθώς και ειδική βάση έκθεσης και θήκη, παρουσιάζοντας τα συστατικά της επιτυχίας του φακού υψηλών επιδόσεων.

Επετειακό σετ NIKKOR Triple F2.8 Zoom Lens Set

Οι φακοί NIKKOR είναι συνώνυμοι των οπτικών τεχνολογιών της Nikon. Το επετειακό σετ περιλαμβάνει τους τρεις πιο αντιπροσωπευτικούς φακούς zoom μέγιστου διαφράγματος f/2,8 που είναι συνυφασμένοι με την επωνυμία NIKKOR: τον ευρυγώνιο AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, τον τυπικό AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR και τον τηλεφακό AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR. Και οι τρεις φακοί έχουν χαραγμένο τον ίδιο επετειακό σειριακό αριθμό.

Επετειακές εκδόσεις WX 7×50 IF και WX 10×50 IF για τα 100ά γενέθλια

Για αυτές τις εκδόσεις των νέων σειρών WX υπερ-ευρυγώνιου οπτικού πεδίου (WX 7×50 IF, WX 10×50 IF), ένας αποκλειστικός σειριακός αριθμός έχει τοποθετηθεί στο πάνω μέρος του κεντρικού άξονα, ενώ το επετειακό λογότυπο είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος του κεντρικού άξονα των κιαλιών, καθώς και στο αποκλειστικό δερμάτινο λουρί WX, το οποίο παρέχεται επιπρόσθετα του κανονικού λουριού.

Επετειακή έκδοση 8×30 E II για τα 100ά γενέθλια

Πρόκειται για την αναμνηστική έκδοση του Nikon 8×30E II, των κιαλιών με το κλασικό στιλ που χρησιμοποιήθηκαν και αγαπήθηκαν από χιλιάδες χρήστες από την ημέρα της κυκλοφορίας τους. Αυτή η έκδοση φέρει το επετειακό λογότυπο και αποκλειστικό μεταλλικό γκρι φινίρισμα. Συνοδεύεται από ειδικό λουράκι και θήκη.

Αναμνηστικά προϊόντα για τα 100ά γενέθλια

Επετειακό Crystal Creation Nikon Model I για τα 100ά γενέθλια της Nikon

Μια εκπληκτική αναπαραγωγή της πρώτης φωτογραφικής μηχανής Nikon 35 mm του 1948, του εικονικού Model I, με κρύσταλλα Swarovski.

Σειρά καρφιτσών Nikon για τα 100ά γενέθλια

Αυτή η σειρά από καρφίτσες για το πέτο κάνει αναδρομή στα πιο ιστορικά και δημοφιλή προϊόντα της Nikon, καθώς και το εταιρικό λογότυπο κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.

Premium λουρί κάμερας για τα 100ά γενέθλια της Nikon

Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από το καλύτερο ιταλικό δέρμα, για βελτιωμένη χρήση και διάρκεια.

Μινιατούρα της φωτογραφικής μηχανής Nikon F για τα 100ά γενέθλια της Nikon

Η ιστορική Nikon F, το πρώτο μοντέλο-σήμα κατατεθέν της Nikon, η φωτογραφική μηχανή που έθεσε τον πήχη για τις μονοοπτικές φωτογραφικές μηχανές reflex παγκοσμίως, αναπαράγεται πιστά με αυτό το μοντέλο κλίμακας 1/2.