Τη νέα πολυσυζητημένη σειρά του Τομ Χάρντι, Taboo, με τον ίδιο στον ρόλο του τυχοδιώκτη που επιστρέφει στο βικτωριανό Λονδίνο για να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του, φέρνει αποκλειστικά για τους συνδρομητές της η Cosmote TV, λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Μ. Βρετανία.

Το Taboo, που συμπληρώνει τη λίστα των νέων σειρών που έρχονται τον Ιανουάριο στην Cosmote TV, θα αρχίσει να προβάλλεται στο Cosmote Cinema 4HD την Τρίτη 10 Ιανουαρίου.

Το 1814, o Τζέιμς Κεζάια Ντέλανεϊ, εξερευνητής που έχει φτάσει στα πέρατα της γης και θεωρούνταν νεκρός, επιστρέφει από την Αφρική στο σπίτι του στο Λονδίνο για να κληρονομήσει ό,τι έχει απομείνει από τη ναυτιλιακή αυτοκρατορία του πατέρα του και να χτίσει μία νέα ζωή. Με τους εχθρούς να παραμονεύουν σε κάθε σκοτεινή γωνιά όμως, ο Τζέιμς πρέπει να περιπλανηθεί σε περίπλοκα μονοπάτια για να αποφύγει τη δική του θανατική καταδίκη. Περικυκλωμένος από συνωμοσίες, δολοφονίες και προδοσίες, έρχεται αντιμέτωπος με ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστήριο και μία ιστορία αγάπης.

Τον Τζέιμς Κεζάια Ντέλανεϊ υποδύεται ο Τομ Χάρντι (The Revenant, Mad Max: Fury Road, The Drop), ενώ το καστ των ηθοποιών περιλαμβάνει επίσης τους Λίο Μπιλ (Mr. Turner, Η Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων), Ούνα Τσάπλιν -εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν- (Game of Thrones), Τζόναθαν Πράις (Game of Thrones, Wolf Hall, Pirates of the Caribbean) και Μάικλ Κέλι (House of Cards, Everest).

Το Taboo βασίζεται σε μία ιδέα του ίδιου του Τομ Χάρντι και του πατέρα του, συγγραφέα Τσιπς Χάρντι, ενώ το σενάριο υπογράφει μαζί τους ο Στίβεν Νάιτ (Peaky Blinders, Locke). Τα 4 πρώτα επεισόδια έχει σκηνοθετήσει ο Κρίστοφερ Νάιχολμ του The Killing. Μεταξύ των executive producers είναι και ο Ρίντλεϊ Σκοτ. Παραγωγός της σειράς είναι ο Τιμ Μπρίκνελ (The Two Faces of January, Breaking and Entering).

Το Taboo, που ολοκληρώνεται σε 8 επεισόδια, θα προβάλλεται από τις 10 Ιανουαρίου και κάθε Τρίτη βράδυ στις 23.00 στο Cosmote Cinema 4HD. Στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμο on demand στην υπηρεσία Cosmote TV Plus.

Μαζί με το Taboo, τον Ιανουάριο, οι συνδρομητές της Cosmote TV θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή:

τα νέα επεισόδια από τον 4ο κύκλο του Sherlock (από 1/1 και κάθε Κυριακή στις 23.00),

τη νέα μίνι σειρά με την Τζοάν Φρόγκατ -του Downton Abbey- Dark Angel (από 6/1 και κάθε Παρασκευή στις 23.00),

την πολυαναμενόμενη νέα σειρά, Emerald City, βασισμένη στην ιστορία του Μάγου Του Οζ, που σκηνοθετεί ο Τάρσεμ Σινγκ, (από 7/1 και κάθε Σάββατο στις 23.00),

τον 3ο κύκλο του Girlfriend’s Guide to Divorce με την Λίζα Έντελσταϊν (από 12/1 και κάθε Πέμπτη στις 23.00),

τη νέα δραματική σειρά του History, Six, που βασίζεται στις αληθινές αποστολές της ομάδας στρατιωτών SEAL (από τις 22/1 και κάθε Κυριακή στις 23.00),

τον 2ο κύκλο του Peaky Blinders με τον Σίλιαν Μέρφι (από 25/1 και κάθε Τετάρτη στις 23.00),

τη νέα κωμική σειρά με τους Τεντ Ντάνσον και Κρίστεν Μπελ The Good Place (από 27/1 και κάθε Παρασκευή στις 22.00),

Τον 2ο κύκλο του γυρισμένου στην Ισλανδία θρίλερ μυστηρίου Fortitude (από 31/1 και κάθε Παρασκευή στις 23.00).