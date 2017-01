Η νέα σειρά φαντασίας «Emerald City» έρχεται στην Cosmote TV

Το «Emerald City» βασίζεται στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Λ. Φρανκ Μπάουμ για τη θρυλική ιστορία του Μάγου του Οζ. Η νέα σειρά φαντασίας κάνει πρεμιέρα στην Cosmote TV, σήμερα, Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην Αμερική.

To Emerald City ακολουθεί την Ντόροθι Γκέιλ, μία νεαρή κοπέλα που, παγιδευμένη στο μάτι ενός κυκλώνα, μεταφέρεται σε ένα νέο κόσμο – ένα μυστηριακό νέο τόπο τον οποίο κυβερνά ένας πανίσχυρος ηγεμόνας. Έχοντας απαγορεύσει τη μαγεία, ο ηγεμόνας αυτός αντιμετωπίζει την οργή μίας μεγάλης ομάδας μαγισσών, ενώ απειλείται με καταστροφή από μία μυθική δύναμη. Επικό, ρομαντικό και φανταστικό, το Emerald City είναι η ιστορία μίας νεαρής κοπέλας, η οποία ανακαλύπτει τη δύναμη και την ταυτότητά της καθώς πολεμά να ενώσει έναν διχασμένο κόσμο.

Στον ρόλο της Ντόροθι βρίσκουμε την Άντρια Αριόνα (Pacific Rim 2, True Detective) και σε εκείνον του Μάγου του Οζ τον Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο (The Magnificent Seven, Daredevil, Jurassic World). Παίζουν ακόμη οι: Όλιβερ Τζάκσον Κόεν (The Raven), Άνα Ουλάρου (The Borgias), Μίντο Χαμάντα (American Sniper), Τζόρνταν Λούχραν (The Evermoor Chronicles), Γκέραν Χόουγελ (Young Dracula) και Τζόλι Ρίτσαρντσον (Snowden, The Girl With The Dragon Tattoo, Nip Tuck).

Την παραγωγή της σειράς υπογράφει η Universal Television, με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Ντέιβιντ Σούλνερ, Σον Κασίντι, Τζος Φρίντμαν και Μάθιου Άρνολντ. Σκηνοθέτης του Emerald City είναι ο Tarsem Sing Dhandwar, που είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός.

Το Emerald City θα προβάλλεται από τις 7 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο βράδυ στις 23.00 στο Cosmote Cinema 4HD. Θα είναι επίσης διαθέσιμο on demand στην υπηρεσία Cosmoe TV Plus.