Ύστερα από αρκετούς μήνες έντονης φημολογίας, η Microsoft προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του «Project Scorpio», το οποίο πλέον θα είναι γνωστό με την επίσημη ονομασία του, Xbox One X.

Όπως ανακοίνωσε η Microsoft η νέα κονσόλα θα καταστεί εμπορικά διαθέσιμη από τις 7 Νοεμβρίου στην τιμή των 499 ευρώ. Όλα τα υπάρχοντα αξεσουάρ θα είναι συμβατά με την κονσόλα Xbox One X ενώ θα υποστηρίζεται και το backwards compatible, δηλαδή η υποστήριξη αναπαραγωγής προγενέστερων τίτλων του Xbox 360 αλλά και του πιο πρόσφατου Xbox One.

Στο εσωτερικό του Xbox One X βρίσκεται ένας οκταπύρηνος επεξεργαστής της AMD χρονισμένος στα 2,3GHz και μία GPU των 6 teraflop χρονισμένη στα 1,17GHz. Η εγκατεστημένη μνήμη RAM φτάνει τα 12GB GDDR5. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το PS4 Pro διαθέτει GPU 4.2 teraflops, ενώ σημαντική είναι η αναβάθμιση και σε επίπεδο συχνότητας λειτουργίας (853MHz στο Xbox One και 911MHz στο PS4 Pro).

Επιπλέον, το Xbox One X θα διαθέτει συσκευή ανάγνωσης οπτικών δίσκων Ultra HD Blu-ray για την αναπαραγωγή ταινιών σε ανάλυση 4K (όπως και το Xbox One S), ενώ θα διαθέτει σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1TB για την αποθήκευση δεδομένων.

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της νέα κονσόλας της Microsoft είναι η ενσωμάτωση θαλάμου υγρής ψύξης στο εσωτερικό του, μία τεχνολογία που συνήθως συναντάμε σε high-end κάρτες γραφικών που προορίζονται για χρήση σε προηγμένα συστήματα υπολογιστών.

Σύμφωνα με τη Microsoft, το Xbox One X είναι «το μικρότερο Xbox που έχει κατασκευαστεί», καθώς η νέα κονσόλα μοιάζει σε μεγάλο βαθμό (εξωτερικά) με το Xbox One S, απλά έχει μικρότερες διαστάσεις. Ακριβώς σε αυτήν την έκδοση στηρίζεται και το panel θυρών επικοινωνίας του One X με υποδοχή HDMI-in και χωρίς αποκλειστική υποδοχή σύνδεσης για το Kinect.

Μαζί με το Xbox One X η Microsoft θα λανσάρει και μια σειρά τίτλων με τη νέα της κονσόλα, εκ των οποίων τα περισσότερα θα υποστηρίζουν τις τεχνολογίες 4K και HDR:

Forza 7 (αποκλειστικά στο Xbox, από τις 3 Οκτωβρίου)

Metro Exodus (2018)

Assassin’s Creed Origins (2017)

State of Decay

PlayerUnknown’s Battlegrounds (αποκλειστικά στο Xbox)

The Darwin Project

Minecraft (με αναβάθμιση 4K “Super Duper Graphics Pack”, 2017)

Dragonball Fighter Z (αποκλειστικά για κονσόλες, 2018)

Black Desert (αποκλειστικά για κονσόλες)

The Last Night (αποκλειστικά για κονσόλες)

The Artful Escape (αποκλειστικά για κονσόλες)

Code Vein (αποκλειστικά για κονσόλες, 2018)

Sea of Thieves (αποκλειστικά στο Xbox, 2017)

Tacoma (αποκλειστικά στο Xbox, 2 Αυγούστου)

Super Lucky’s Tale (αποκλειστικά για κονσόλες, 7 Νοεμβρίου)

Cuphead (αποκλειστικά στο Xbox, 29 Σεπτεμβρίου)

Crackdown 3 (αποκλειστικά στο Xbox, 7 Νοεμβρίου)

Life is Strange Before the Storm (Episode One, 31 Αυγούστου)

Shadow of War (10 Οκτωβρίου)

Ori and the Will of the Wisps (αποκλειστικά στο Xbox)

Anthem (2018)