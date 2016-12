Η Lenovo αποκαλύπτει τη νέα σειρά κινητών Lenovo Moto

Η Lenovo ανακοίνωσε τη διάθεση στην ελληνική αγορά των smartphones Lenovo Moto G4 Plus, Lenovo Moto G4, Lenovo Moto G4 Play και Lenovo Moto E3.

Από το πιο high end Lenovo Moto G4 Plus και το κομψό Lenovo Moto G4, έως το προηγμένο Lenovo Moto G4 Play και το πιο οικονομικό, αλλά εξίσου ισχυρό Lenovo Moto E3, η άριστη απόδοση παιχνιδιών και εφαρμογών θεωρείται δεδομένη και η μπαταρία μακράς διάρκειας ζωής εγγυημένη. Με οθόνη 5 ή 5,5 ιντσών και κάμερα υψηλών προδιαγραφών σε όλα τα προϊόντα της σειράς, απαθανατίστε την κάθε σας στιγμή και σε όλες τις συνθήκες, αφού η μοναδική κατασκευή τους είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προστατεύεται από σταγόνες και ατυχήματα που ενδέχεται να προκληθούν από νερό.

Lenovo Moto G4Plus

Με το Lenovo Moto G4 Plus, έχετε τα χέρια σας μία επαγγελματικού επιπέδου κάμερα 16 Megapixel με δύο autofocus τεχνολογίες, τη leiser focus και τη PDAF, που σας χαρίζουν γρήγορες και καθαρές λήψεις, τις οποίες μπορείτε να προβάλλετε μαζί με video στην 5.5 ιντσών Full HD οθόνη του.

Η δυνατότητα επέκτασης στα 128GB, το λειτουργικό του σύστημα, Android 6.0.1, Marshmallow που επιτρέπει την ομαλή και γρήγορη χρήση εφαρμογών και παιχνιδιών και η καταπληκτική του απόδοση που διαρκεί όλη μέρα χάρη στη μεγάλη του μπαταρία 3000 mAh θα σας κάνουν να το αγαπήσετε ακόμα περισσότερο. Επιπλέον, χάρη στο φορτιστή TurboPower (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία), 15 λεπτά φόρτισης αρκούν για να έχετε 6 επιπλέον ώρες λειτουργίας του smartphone σας.

Οι λειτουργίες όμως του νέου Lenovo Moto G4 Plus δεν σταματούν εκεί, αφού με τον αισθητήρα Fingerprint, έχτε τη δυνατότητα να κρατάτε τα δεδομένα σας ασφαλή και να έχετε τον απόλυτο έλεγχο της πρόσβασης στο smartphone σας, καθώς παράλληλα η splashproof οθόνη του το προστατεύει από βροχή και σταγόνες.

Lenovo Moto G4

Με λεπτό σχεδιασμό, ιδανικό για να χωράει στην παλάμη σας και να το χειρίζεστε με το ένα σας χέρι, το νέο Lenovo Moto G4 συνδυάζει κομψότητα και κορυφαία απόδοση. Ο οκταπύρηνος επεξεργαστής με 2GB RAM και δυνατότητα σύνδεσης 4G δικτύου, κάνουν την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εφαρμογών εύκολη και γρήγορη, σε μια πραγματικά εντυπωσιακή Full HD οθόνη 5,5 ιντσών.

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες, μέρα και νύχτα, θα γίνουν παιχνίδι με τη 13MP μπροστινή κάμερά με dual LED flash και την ευρείας γωνίας 5 Megapixel selfie κάμερα, ενώ με τη δυνατότητα επέκτασης μνήμης στα 128GB, ξεχάστε πια τον περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο.

Με 3000mAh μπαταρία και δυνατότητα να σας προσφέρει 6 ώρες επιπλέον χρήσης μόνο με 15 λεπτά φόρτισης, μέσω του φορτιστή TurboPower (πωλείται ξεχωριστά), το Lenovo Moto G4, μπορεί να σας συνοδεύει κάθε στιγμή και σας επιτρέπει να σερφάρετε στο ίντερνετ, να επικοινωνείτε με τους φίλους σας και να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές σας.

Lenovo Moto G4 Play

Σε ένα κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται τo Lenovo Moto G4 Play έρχεται να συνδυάσει προηγμένα χαρακτηριστικά με μια ιδιαίτερα ελκυστική τιμή. Η λειτουργία NFC σας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε στην απαιτητική καθημερινότητά σας με ευκολία, πραγματοποιώντας αγορές και πληρωμές ανέπαφα αλλά και εκτυπώσετε ή να διαχειριστείτε συσκευές από απόσταση. Με τετραπύρηνο επεξεργαστή, 1GB RAM και 4G ταχύτητες, το Lenovo Moto G4 Play σας προσφέρει την ισχυρή απόδοση που αναζητάτε από το smartphone σας, ενώ με τη δυνατότητα επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου του έως 128GB μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλά αρχεία, χωρίς να ανησυχείτε για τη μνήμη.

Με πίσω κάμερα 8 Megapixel με αυτόματη εστίαση, και 5 Megapixel εσωτερική κάμερα με επιλογές εφέ για βελτίωση χρωμάτων και ποιότητας της φωτογραφίας, το Lenovo G4 Play σας προκαλεί να τραβήξτε πεντακάθαρες φωτογραφίες και να απολαύσετε video στην 5 ιντσών HD οθόνη του.

Lenovo Moto E3

Το Lenovo Moto E3 αποτελεί την πλέον οικονομική επιλογή, με οθόνη 5 ιντσών και ταχύτητες 4G, χαρίζοντάς σας αμέτρητες ώρες παρακολούθησης video και ψυχαγωγίας. Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής του σε συνδυασμό με την 1GB RAM και το τελευταίο λειτουργικό Android 6.0, Marshmallow αποδίδει άριστα σε παιχνίδια και εφαρμογές για ψυχαγωγία on the go, ενώ η πίσω κάμερα αυτόματης εστίασης 8 Megapixel και η μπροστινή κάμερα 5 Megapixel με επιλογές εφέ για βελτίωση χρωμάτων και ποιότητας της φωτογραφίας, χαρίζουν υπέροχες λήψεις.

Η 2800mAh μπαταρία σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το smartphone σας όλη την ημέρα, ενώ η μοναδική κατασκευή του σας επιτρέπει τη χρήση του και στη βροχή.