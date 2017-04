Η Dell EMC επιβραβεύει τους συνεργάτες της στην ετήσια εκδήλωση Partner Awards

Η Dell EMC διοργάνωσε την ετήσια τελετή απονομής των βραβείων συνεργατών, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στην Αθήνα, στις 16 Μαρτίου 2017.

Τα βραβεία αποτελούν αναγνώριση και εκτίμηση προς τους συνεργάτες, οι οποίοι προσφέρουν καινοτομικές λύσεις, βασιζόμενες στις αντίστοιχες τεχνολογίες, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν περισσότεροι από 90 συνεργάτες, υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της Dell EMC στο κανάλι των συνεργατών, μέσω του νέου, ενοποιημένου προγράμματος συνεργατών.

Η κ. Μαρία Οικονομίδου, Country Manager, Dell EMC για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ευτυχείς που διοργανώνουμε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση προς αναγνώριση της εξαιρετικής δουλειάς και των επιτευγμάτων των συνεργατών μας, καθώς και της συμβολής τους στην επιτυχία μας. Ταυτόχρονα, είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι για το νέο μας πρόγραμμα Dell EMC Partner Program, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα. Η επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος αντανακλά τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι συνεργάτες μας στην επίτευξη της σημαντικής ανάπτυξης που πραγματοποιήσαμε το 2016. Οι συνεργάτες μας, μας βοηθούν να διευρύνουμε το πελατολόγιό μας και να βοηθήσουμε, με τη σειρά μας, τους πελάτες μας, να επιτύχουν περισσότερα. Η επιτυχία των συνεργατών μας συνεπάγεται και την επιτυχία της Dell EMC».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ανώτερα διοικητικά στελέχη της Dell EMC από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η κ. Anja Monrad, Senior Vice President & General Manager, Central Eastern Europe, Dell EMC.

Τα παρακάτω βραβεία έλαβαν οι συνεργάτες της εταιρείας:

• Channel Partner of the Year, Dell Legacy: Byte Computer Α.Ε.

• Channel Partner of the Year, EMC Legacy: Infinitum Α.Ε.

• Distributor of the Year, Dell Legacy: Oktabit Α.Ε.

• Distributor of the Year, EMC Legacy: Enet Solutions – Logicom Α.Ε.

• Retailer of the Year: Dixons South East Europe Α.Ε.

• Most Innovative Solution Partner: Navarino Telecom Α.Ε.

• Cloud & Data Center Solutions Partner: Unisystems Α.Ε.

• Workforce Solutions Partner: Amplus Α.Ε.

• Converged & Networking Solutions Partner: Byte Computer Α.Ε.

• Brand Ambassador of the Year: Space Hellas Α.Ε.

Επίσης, απονεμήθηκαν και τα ειδικά βραβεία Personal Achievement Award στους: κ. Δημοσθένη Γκιργκινούδη (Unisystems Α.Ε.), κ. Alistair Dali (Intercomp Marketing Ltd) και κ. Γιώργο Κασιούρη (A.Th. Loizou & Son Ltd). Τα εν λόγω προσωπικά βραβεία αποτελούν δείγμα της αναγνώρισης της εντατικής δουλειάς και των εξαιρετικών αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων στελεχών, τα οποία ενίσχυσαν τις πωλήσεις της Dell EMC, καθώς και την αναγνώριση του brand, αλλά και την προώθηση των λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες της Dell EMC, για τους πελάτες και συνεργάτες στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Το πρόγραμμα Dell EMC Partner Program διατηρεί τα καλύτερα στοιχεία των προγραμμάτων της Dell και της EMC αναφορικά με την επιβράβευση των συνεργατών, οι οποίοι πωλούν το πλήρες χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών, επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και προσελκύουν νέους πελάτες.

Οι βασικές αρχές του προγράμματος είναι η απλότητα, η προβλεψιμότητα και η κερδοφορία, και σχεδιάστηκε με βάση την επικοινωνία με τους συνεργάτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Dell EMC είναι μέρος της Dell Technologies, μιας οικογένειας επιχειρήσεων που διαθέτει το πληρέστερο και πλέον καινοτομικό χαρτοφυλάκιο του κλάδου.

Το πρόγραμμα Dell EMC Partner Program αποτελείται από διάφορους τομείς, για διαφορετικές κατηγορίες συνεργατών. Απευθύνεται σε:

• Παρόχους Λύσεων ΙΤ

• Παρόχους υπηρεσιών cloud & Strategic Outsourcers

• Systems Integrators

• Διανομείς

• Συνεργάτες OEM

• Συνεργάτες λιανικής