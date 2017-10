H Cosmote TV συνεχίζει να εμπλουτίζει το πρόγραμμά της με νέο περιεχόμενο, φέρνοντας δύο νέα κορυφαία κανάλια από το διεθνές δίκτυο Viasat World.

Το Viasat Explore και το Viasat Nature, προστίθενται, από την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ, όπου φιλοξενείται ήδη το Viasat History, και θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα πακέτα της Cosmote TV, αλλά και στις υπηρεσίες Cosmote TV Go και Cosmote Replay TV.

Το Viasat Explore μας οδηγεί σε ανεξερεύνητα μονοπάτια σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων, δίνοντας απάντηση στα πιο περίπλοκα ερωτήματα. Πρωτότυπες εφευρέσεις και καινοτομίες, βρίσκονται στο επίκεντρο, αλλά και οι προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που οδηγήθηκαν σε μοναδικά επιτεύγματα. Ανάμεσα στις πρεμιέρες του Viasat Explore το επόμενο διάστημα, είναι το “London’s Super Tunnel” που παρουσιάζει μια ημέρα σε εργοτάξιο του Λονδίνου με πάνω από 10.000 εργάτες, οι οποίοι ασχολούνται με την ολοκλήρωση των μεγαλύτερων κατασκευαστικών έργων.

Επίσης, μέσα από τη σειρά “Ultimate Survival Alaska”, θα βρεθούμε στην Αλάσκα και θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους που ζουν εκεί υπό αντίξοες συνθήκες, αλλά και τα άγρια ζώα και αρπακτικά, που δίνουν τον δικό τους αγώνα για επιβίωση. Στο “Cold Water Cowboys”, θα γνωρίσουμε έξι καπετάνιους και το πλήρωμά τους, να έρχονται αντιμέτωποι με τα ορμητικά νερά του Βόρειου Ατλαντικού, ενώ μέσα από την εκπομπή “SAS: Who Dares Wins” θα δούμε απλούς πολίτες να υποβάλλονται στις σκληρές δοκιμασίες τις οποίες περνούν οι υποψήφιοι στρατιώτες των βρετανικών Ειδικών Δυνάμεων.

Το Viasat Nature μας μεταφέρει σε μακρινούς προορισμούς με «άγρια» ομορφιά, για μία μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και ανακάλυψης, μέσα από τα εντυπωσιακά του ντοκιμαντέρ. Ανάμεσα στα σόου που προβάλλονται στο κανάλι τον Οκτώβριο, βρίσκουμε το “The Great Migration”, μέσα από το οποίο θα γνωρίσουμε τον Ben Fogle, ο οποίος ακολουθεί άγριες αντιλόπες σε ένα ταξίδι από την μακρινή Τανζανία μέχρι την Κένυα, το “World Animal Day” αφιερωμένο στα άγρια ζώα που απειλούνται υπό εξαφάνιση, αλλά και το “Choose the Right Puppy for you”, όπου θα δούμε υποψήφιους ιδιοκτήτες σκύλων να διαλέγουν, μέσα από διάφορα τεστ, την κατάλληλη ράτσα για αυτούς.