Η Cosmote σπάει τους κανόνες στο Mobile Internet, με τα νέα πακέτα Giga Now, τα οποία παρέχουν σε όλους τους συνδρομητές περισσότερα data όποτε τα χρειάζονται, πιο οικονομικά από ποτέ, απαντώντας στις αυξημένες ανάγκες τους για Internet στο κινητό.

Οι συνδρομητές της Cosmote μπορούν να αποκτήσουν το πακέτο Giga Now που τους εξυπηρετεί, επιλέγοντας από μια σειρά πακέτων: για μια μέρα (Giga Now Day), ένα Σαββατοκύριακο (Giga Now Weekend), για μία εβδομάδα (Giga Now Week).

Ειδικά για το καλοκαίρι, η Cosmote προσφέρει:

• 10GB για 1 μήνα με 9,90€, με το Giga Now Summer για τους συνδρομητές συμβολαίου

• 7GB για 1 μήνα με 7€, με το Giga Now Summer για τους συνδρομητές καρτοσυμβολαίου & Cosmote Business Mobile Cost Control

• 10GB για 2 μήνες με 8€, με το #GIGA_Summeriazo για τους συνδρομητές καρτοκινητής

Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα Giga Now στο cosmote.gr/SpameTousKanones.

Αναλυτικά οι χρεώσεις για τα πακέτα Giga Now:

Για Συμβόλαια

Πακέτο GB Τιμή Διάρκεια GIGA NOW Summer 10 9,90€ 1 μήνα GIGA NOW Week 5 6,90€ 7 ημέρες GIGA NOW Weekend 5 2,90€ 1 Σαβ/κο GIGA NOW Day 2 1,90€ 24 ώρες

Για ΚαρτοΣυμβόλαια & COSMOTE Business Mobile Cost Control

Πακέτο GB Τιμή Διάρκεια GIGA NOW Summer 7 7€ 1 μήνα GIGA NOW Week 4 4,90€ 7 ημέρες GIGA NOW Weekend 4 2,90€ 1 Σαβ/κο GIGA NOW Day 2 1,90€ 24 ώρες

Για Καρτοκινητά