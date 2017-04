Η αλυσίδα καταστημάτων Γερμανός ανακοινώνει πασχαλινές προσφορές

Προσφορές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας θα βρουν και φέτος το Πάσχα οι καταναλωτές στα καταστήματα Γερμανός και το www.germanos.gr, ενώ με τις αγορές τους μπορούν να κερδίσουν προηγμένα δώρα τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και τις 23 Απριλίου, όσοι βρεθούν στον Γερμανό, μπορούν να αποκτήσουν σε μοναδικές τιμές και έως 36 άτοκες δόσεις, αγαπημένα smartphones, tablets, αξεσουάρ, έξυπνα gadgets, αλλά και games, τηλεοράσεις και laptops, επιλέγοντας αυτό που τους ταιριάζει μέσα από μία μεγάλη ποικιλία. Επίσης, με τις αγορές συγκεκριμένων προϊόντων, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δώρα αξίας έως 99,90 ευρώ.

Ενδεικτικά, στον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν:

4G & 4G+ Smartphones:

• Samsung Galaxy Α3 και A5 (2017) και δώρο ηχείο SAMSUNG Level Box Slim αξίας 99,90€, στα 349€ και 449€ αντίστοιχα

• Huawei P9 Lite, από 269€ στα 229€

Tablets:

• MLS Royal 4G, 8 ιντσών με μνήμη RAM 3GB, από 219€ μόνο 129€

• Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G και δώρο μετατροπέα Bluetooth Samsung Level Link, αξίας 69,90€, στα 249€

• eSTAR Tablet 7 ιντσών με θήκη Finding Dory ή Frozen στα 69€, ιδανικό για παιδιά

Laptops:

• Lenovo 100-15/i3/4G/500GB, στα 349€

• HP 250/i3/4GB/500, στα 369€

• Lenovo 110-15ACL/A6-7310/128 SSD, στα 399€

Φθηνότερα θα βρουν οι καταναλωτές στον Γερμανό και αξεσουάρ, gadgets και action cameras όπως:

• Samsung Gear S3 Frontier, από 399€ στα 349€

• το drone Parrot Blaze Airborne Night BLK Red, από 139,90€ μόνο 79,90€

• Garmin Vivofit Junior στα 79,90€ και δώρο λαμπάδα

• την Action Camera GoXTREME Enduro, από 89,90€ στα 79,90€

• το Bluetooth Neckband Samsung Level U PRO, από 79,90€ στα 49,90€

• το Bluetooth speaker Yenkee, από 26,90€ μόνο 19,90€

• το Powerbank Intenso 5200 MAH ALU, από 18,90€ μόνο 14,90€

• τον φορτιστή αυτοκινήτου Uunique microUSB + cable, από 14,90€ μόνο 7,90€.

Στις Τηλεοράσεις, οι καταναλωτές θα βρουν την Smart TV Samsung UEK5500 49 ιντσών από 599€ στα 499€ και 55 ιντσών από 749€ στα 599€. Παράλληλα, εάν κάνουν νέα συνδρομή Cosmote ΤV, μπορούν να αποκτήσουν την τηλεόραση με επιπλέον όφελος 60€.

Σημαντικές είναι οι προσφορές και στο Gaming σε κονσόλες και τίτλους παιχνιδιών, όπως:

• Xbox One S 500GB + Fifa 17 από 299€ στα 249€ και δώρο Xbox Live Gold – Συνδρομή 3 Μηνών – αξίας 19,90€

• PS4 500GB Slim από 309€ μόνο 249€ και δώρο χειριστήριο Dualshock 4 Black αξίας 59,90€

• Uncharted 4 A Thief’s End για PS4 μόνο με 39,90€ και δώρο ένα από τα παρακάτω PS4 games αξίας 29,90€: Tom Clancy’s: The Division, Street Fighter V, Doom, Asseto Corsa, DEUS EX: Mankind Divided.

Ιδιαίτερα προνομιακές είναι οι τιμές και στις συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, όπως το ασύρματο τηλέφωνο Gigaset A116 με μόλις 14,90€.

Τέλος, φέτος το Πάσχα στα καταστήματα Γερμανός, κάνοντας τις αγορές τους με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Eurobank, οι καταναλωτές κερδίζουν 10% επιστροφή με την εφαρμογή Επιστροφή App.