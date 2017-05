Η αλυσίδα καταστημάτων Γερμανός ανακοινώνει εκπτώσεις έως 60%

Με δεκαήμερο εκπτώσεων που φτάνουν έως και το 60% σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας υποδέχονται τον Μάιο τα καταστήματα Γερμανός.

Πιο συγκεκριμένα μέχρι και τις 10 Μαΐου, όσοι επισκεφτούν ένα κατάστημα Γερμανός ή το www.germanos.gr, μπορούν να αποκτήσουν σε μοναδικές τιμές και με έως 36 άτοκες δόσεις, δημοφιλή smartphones, tablets, αξεσουάρ, smart gadgets, αλλά και games, τηλεοράσεις και laptops.

Ενδεικτικά, στον Γερμανό οι καταναλωτές θα βρουν:

Smartphones

• MLS R3 4G, από 189€ στα 159€

• Samsung Galaxy A3 (2017), από 349€ στα 299€

Tablets

• MLS Brace 4G, από 139€ στα 119€

• Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G, από 249€ στα 199€

Αξεσουάρ

• Car Charger CELLY (1A) Summer Edition από 9,90€ μόνο 4,90€

• Powerbank Intenso 5200 mAh, από 18,90€ στα 14,90€

Smart Gadgets

• Drone Parrot Orak Hydrofoil, από 169,90€ μόνο 79,90€

• Garmin Fitness Band Vivofit, από 99€ στα 59€

Τηλεοράσεις

• LED TV Samsung UE49K5100 FULL HD 49 ιντσών’, από 539€ στα 349€

Laptop

• Laptop HP 255, από 399,00€ στα 329,00€

Gaming (κονσόλες και τίτλοι παιχνιδιών):

• PS4 game Fall Out 4 από 64,90€ στα 24,90€

• PS4 game Call of Duty Infinite Warfare από 69,90€ στα 29,90€

• Η κονσόλα PS4 1 TB PRO από 409€ στα 399€ και δώρο χειριστήριο DS4, αξίας 59,90€, ή δώρο το Horizon Zero Dawn, αξίας 69,90€, και μαζί PS Plus Card συνδρομή 90 ημερών, αξίας 20€ .

Τέλος, οι Tech Experts, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι τεχνολογίας της Γερμανός, μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επιλέξουν τη συσκευή που ταιριάζει στις ανάγκες τους, αλλά και να την σετάρουν για να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της.

Δείτε όλες τις εκπτώσεις στο www.germanos.gr.