H SciFY και το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” διοργανώνουν σεμινάριο με τίτλο “AI for Business – Using Artificial Intelligence to boost business results” στις 4-6 Οκτωβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

Στο 3ήμερο αυτό σεμινάριο, επιστήμονες Τεχνητής Νοημοσύνης από κορυφαία ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, οι οποίοι συνεργάζονται με επιχειρήσεις θα αναλύσουν πρακτικά θέματα όπως:

● Τι είναι τα Νοήμονα Συστήματα και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε ένα Business Setting

● Πώς μπορούμε να αναλύσουμε Επιχειρηματικά Δεδομένα και Μεγάλα Δεδομένα (Big Data)

● Πώς μπορούμε να κάνουμε Brand Monitoring και Ανάλυση Συναισθήματος

Παράλληλα, στελέχη σημαντικών εταιρειών (IBM, Innoetics, Publicis) θα παρουσιάσουν πραγματικά use cases, και θα συζητήσουν τι πρέπει να προσέχουμε για να διασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το σεμινάριο δεν απαιτεί υψηλή τεχνική κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής, ακριβώς για να μπορέσει να βοηθήσει κάθε στέλεχος που επιθυμεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες εφαρμογών που του προσφέρει ο χώρος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – ΑΙ) αλλάζει καθημερινά τον τρόπο που εργαζόμαστε, που αναζητούμε πληροφορίες, που προσφέρουμε υπηρεσίες, που κάνουμε τις αγορές μας… Έρευνα της Gartner παρουσιάζει το “Artificial Intelligence Everywhere” ως μία από τις 3 “κυρίαρχες μέγα-τάσεις” στην τεχνολογία. Όροι όπως Chatbots, Machine / Deep Learning ακούγονται όλο και πιο συχνά.

Τι όμως είναι hype και τι μπορεί να φέρει πρακτικά αποτελέσματα;

Πώς θα βοηθηθούν οι συμμετέχοντες;

Για να απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις, το σεμινάριο θα εστιαστεί σε θέματα όπως:

● Πώς μπορώ να αξιοποιήσω την Τεχνητή Νοημοσύνη για να

○ εξυπηρετήσω καλύτερα τους πελάτες μου και με μικρότερο κόστος;

○ πάρω καλύτερες αποφάσεις γρηγορότερα;

○ καταλάβω καλύτερα το target group μου;

○ φέρω πραγματικά αποτελέσματα;

● Να φοβάμαι πως εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης θα πάρουν τη δουλειά μου;

● Τι λάθη να αποφύγω και πως;

Πότε: Αθήνα, 4-6 Οκτωβρίου 2017 (10:00 – 17:30)

Πού: Αίθουσα “Διαλέξεων”, ΙΠ.&Τ., ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

Περισσότερες πληροφορίες: http://go.scify.gr/aischool

Εισιτήρια: Δείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο: http://go.scify.gr/aischooltickets