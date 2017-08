H Xiaomi φέρεται να ετοιμάζει το επόμενο Android One

H Google φέρεται να βρίσκεται σε συνεργασία με την Xiaomi με σκοπό τη δημιουργία της επόμενης Android One συσκευής.

Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στο Διαδίκτυο, κάνουν λόγο για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου από την πλευρά της Xiaomi, το οποίο θα βασίζεται στο Xiaomi Mi 5X, με οθόνη διαγωνίου 5.5 ιντσών και μία φθηνότερη έκδοση με Android One. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά η Xiaomi θα παρουσιάσει μία συσκευή με μία έκδοση του λειτουργικού Android, χωρίς το MIUI interface και με περιορισμένες επιλογές αναβάθμισης.

Σε σχέση με άλλες προτάσεις Android One, το μοντέλο της Xiaomi θα προσφέρει αρκετά ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η διπλή κάμερα στο πίσω μέρος, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Xiaomi μπορεί να αποδειχθεί ένας άριστος συνεργάτης του προγράμματος Android One, αφού έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι μπορεί να παρουσιάσει ενδιαφέρουσες συσκευές σε προσιτές τιμές.

Σύμφωνα με το The Next Web, η συνεργασία της Google με την Xiaomi θα βοηθήσει στην είσοδο των Android One smartphones στην αμερικανική αγορά, εμπορική κίνηση που φαίνεται να ενδιαφέρει έντονα και την Xiaomi, η οποία δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει έναν τρόπο να κάνει την είσοδό της στην αμερικανική αγορά.