H Qualcomm ανακοινώνει το V2X chip για τα έξυπνα αυτοκίνητα

Το V2X chip της Qualcomm θα προσφέρει συνδεσιμότητα 4G και 5G σε όλα τα συνδεδεμένα, έξυπνα οχήματα του κοντινού μέλλοντος.

Το V2X chip της Qualcomm αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού των αυτόνομα κινούμενων οχημάτων, καθώς το chip αυτό ανήκει στην κατηγορία των Cellular Vehicle to Everything chips, όπως το ονομάζει η εταιρεία, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε ένα έξυπνο όχημα να συνομιλεί μέσω mobile δικτύων με μια σειρά από άλλα οχήματα, συσκευές και άλλα στοιχεία του Internet of Things.

Το νέο chip θα ξεκινήσει να δοκιμάζεται το 2018 και αναμένεται να μπει σε μαζική παραγωγή το 2019. Τόσο, το PSA Group όσο και η Audi φέρονται να συνεργάζονται με την Qualcomm και να δοκιμάζουν το νέο chip στα οχήματά τους.

To chip της Qualcomm δεν θα είναι μόνο ικανό να αντλεί πληροφορίες και δεδομένα από όλους τους αισθητήρες του οχήματος, αλλά θα επιτρέπει και την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, θα μπορεί να υποστηρίζει τεχνολογίες επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και των κτιρίων ή των υποδομών, καθώς και μεταξύ του οχήματος και των πεζών, με τη βοήθεια του 5G.

Τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στην καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά και την έγκαιρη προειδοποίηση τόσο για την πρόληψη των ατυχημάτων όσο και για την ταχύτερη αντιμετώπισή τους αφότου συμβούν.