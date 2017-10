H Oculus παρουσιάζει ένα αυτόνομο κράνος Virtual Reality

To Oculus Go είναι το πρώτο αυτόνομο κράνος εικονικής πραγματικότητας από την εταιρεία, το οποίο δεν απαιτεί καλώδια και σύνδεση με ένα PC.

To Oculus Go δεν χρειάζεται να συνδεθεί με έναν υπολογιστή ή ένα smartphone για να λειτουργήσει, ενώ η Oculus δεν έχει δώσει, μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, κάποιες αναλυτικότερες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Oculus Go.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το New Atlas, είναι ότι το Oculus Go θα έχει ανάλυση 2560×1440 pixels και στις δύο οθόνες του, ενώ υπάρχει και βύσμα ακουστικών για τον ήχο.

Ένα στοιχείο που τονίζει η Oculus είναι ότι στο κράνος εικονικής πραγματικότητας που παρουσίασε έχει ιδιαίτερα εξελιγμένους αισθητήρες ώστε να μπορεί να εντοπίζει τη θέση του κεφαλιού του χρήστη σε πραγματικό χρόνο και σε ένα μεγάλο εύρος πεδίου.

Το νέο κράνος εικονικής πραγματικότητας της Oculus αναμένεται να βγει στις αγορές στις αρχές του 2018, ενώ η τιμή του θα διαμορφωθεί στις ΗΠΑ στα 199 δολάρια. Θα είναι σχετικά προσιτό για την αγορά, ενώ αναμένεται να βρει ανταγωνιστές από το οικοσύστημα του Google Daydream και άλλες παρόμοιες προτάσεις.