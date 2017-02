Η Nokia ασχολείται με τις έξυπνες πόλεις

Η Nokia ασχολείται με το πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης των έξυπνων πόλεων, προσπαθώντας να δώσει στις Αρχές τα κατάλληλα εργαλεία.

Η Nokia δημοσίευσε πρόσφατα τη μελέτη με τίτλο “A new world of cities and the future of Australia” για την ανάπτυξη και διαχείριση των έξυπνων πόλεων εκεί. Η Nokia σημειώνει ότι η Κυβέρνηση στην Αυστραλία θέλει να δημιουργήσει ένα φιλόδοξο δίκτυο έξυπνων πόλεων, αλλά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και κενά στη συλλογιστική της και στο πλαίσιο με βάση το οποίο θα προχωρήσει στον σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των υπηρεσιών που θα προσφέρει μία έξυπνη πόλη.

Η Nokia θέτει ένα πλαίσιο έξι βασικών σημείων πάνω στα οποία θα μπορεί να γίνει ο μετασχηματισμός μίας απλής πόλης σε smart city, ενώ ο στόχος της Nokia είναι να υπάρχει μία κοινή πλατφόρμα αρχών και κανόνων που να μπορεί να βρει εφαρμογή σε όλες τις έξυπνες πόλεις του κόσμου. Για τη Nokia, η πρακτική που ακολουθείται από τις πόλεις μέχρι σήμερα είναι να εφαρμόζουν μικρά προγράμματα ψηφιακών υπηρεσιών στην ήδη υπάρχουσα υποδομή τους.

Η Nokia προτείνει την αλλαγή στρατηγικής, με την εφαρμογή ενός νέου πλαισίου ψηφιακών υπηρεσιών που να καλύπτουν ολόκληρο τον αστικό ιστό και όχι μόνο μερικούς τομείς της αστικής καθημερινότητας.