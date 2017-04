Καθώς η Microsoft προετοιμάζεται για τη διάθεση του Windows 10 Creators Update, παρουσιάζει τις Surface Studio apps.

Τόσο το Microsoft Surface Studio όσο και το συνοδευτικό αξεσουάρ του, το Surface Dial, αποτελούν εργαλεία που μπορούν να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή όσων ασχολούνται με δημιουργικές εργασίες, από τις γραφικές τέχνες και το σχέδιο, έως και την παραγωγή μουσικής. Μια σειρά από νέες εφαρμογές είναι διαθέσιμες, υπό τον γενικό τίτλο Surface Studio apps, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από ανεξάρτητους developers και μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ομολογουμένως εντυπωσιακές δυνατότητες του All In One υπολογιστή της Microsoft.

Μερικές από τις εφαρμογές αυτές είναι το djay Pro, με τη δυνατότητα σύνδεσης με το Spotify, η σουίτα Corel DRAW για όσους ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες, το σχεδιαστικό πρόγραμμα Autodesk SketchBook και το Sketchable που επιτρέπει τον σχεδιασμό με το Stylus πάνω στην οθόνη με τη βοήθεια των ρυθμίσεων που γίνονται από το Surface Dial. To επερχόμενο update των Windows 10 αναμένεται να αναπτύξει περαιτέρω το οικοσύστημα των εφαρμογών αυτών.

Όπως πολύ σωστά αναφέρει το Geekwire, με τέτοιες κινήσεις η Microsoft θέλει να καταστήσει σαφές ότι τα προϊόντα της αποτελούν μία πολύ καλή λύση για κατηγορίες επαγγελματιών που μέχρι σήμερα είχαν σταθερή προτίμηση σε συσκευές της Apple για την εργασία τους.