Η Microsoft ετοιμάζει έναν ασφαλέστερο Edge browser για επιχειρήσεις

Η Microsoft, με γνώμονα τις ανάγκες των επιχειρήσεων, φέρεται να ετοιμάζει μία ασφαλέστερη έκδοση του Edge browser.

Στη δοκιμαστική έκδοση των Windows 10 Insider Preview Build, σύμφωνα με το Engadget, περιλαμβάνεται το εργαλείο Windows Defender Application Guard, το οποίο αφορά στον Edge browser, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική προστασία από το κακόβουλο λογισμικό. Η λογική του εργαλείου αυτού είναι να δημιουργεί ένα virtual machine για προστασία, έτσι ώστε να απομονώνεται μία απειλή ή μία μόλυνση, προκειμένου να μην επηρεάζεται το σύστημα συνολικά. Ο Edge browser, ο οποίος, αποτελεί την πύλη από την οποία έρχονται διάφορες απειλές, απομονώνεται προκειμένου να μην μπορούν οι απειλές να περνούν στο υπόλοιπο σύστημα.

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την εν λόγω επιλογή, ανάλογα με τις προτιμήσεις του, μέσα από το μενού Turn Windows features on or off και έπειτα να επιλέξει την ενεργοποίηση του Windows Defender Application Guard. Με την επιλογή ενεργοποιημένη, μπορεί ο χρήστης να ανοίξει ένα νέο παράθυρο του Edge, μέσα από την επιλογή New Application Guard Window. Το παράθυρο που θα ανοίξει είναι ασφαλές από απειλές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για είσοδο σε υπηρεσίες ebanking και άλλες.

Εκτός από το Application Guard, ο ανανεωμένος Edge Browser εκτιμάται ότι θα έχει και βελτιωμένο PDF Reader και πιο ενσωματωμένη την ψηφιακή βοηθό Cortana.